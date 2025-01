Featured

Toter Jugendlicher im Graben: Todesursache steht nach Obduktion fest

Otter – Der Fall des 17-jäjhrigen, der am 12. Januar in Otter bei Tostedt tot in einem Flussbett gefunden worden war, sorgte für große Betroffenheit, auch über die Landkreis-Grenzen hinweg.

Nun steht die Todesursache fest: „Am vergangenen Freitag, 17. Januar, wurde im Rahmen einer Obduktion festgestellt, dass der am 12. Januar tot in einem Straßengraben aufgefundene Jugendliche ertrunken ist“, sagte heute Jan Krüger, Pressesprecher der Polizeiinspektion Harburg.

Und weiter sagte der Polizeihauptkommissar: „Vermutlich hatte er infolge des Sturzes auf den Betonboden das Bewusstsein verloren und war dann im flachen Wasser liegengeblieben.“

Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung sind auch weiterhin nicht festgestellt worden, so dass die Polizei von einem tragischen Unglücksfall ausgeht.

