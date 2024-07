Featured

Trauerkorso für den in Neuenfelde tödlich verunglückten Motorradfahrer

Neuenfelde - Gedenken an den tödlich verunglückten Motorradfahrer Marcel. Der 18-Jährige aus Jesteburg kam am am 26. Juli bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ums Leben.

Am Wochenende fuhren rund 100 Motorradfahrer, Familie und Freunde zur Unfallstelle am Nincoper Deich, wo zwei Kreuze an den Tod des jungen Mannes erinnern. Mit dabei war auch die Sozia, die beidem Unfall verletzt, aber mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde.

Organisiert hatten den TKorso aus Motorradfahrern die Freundin des tödlich verunglückten Motorradfahrers, die selbst Motorradfahrerin ist. Die Polizei sperrte den Nincoper Deich für die Trauerkundgebung rund 45 Minuten ab. zv