Unfassbar: Bei der Harburger Tafel wurde schon wieder eingebrochen

Harburg – Das ist Unfassbar: Bei der Harburger Tafel, die bedürftige Menschen mit Lebensmitteln versorgt, ist schon wieder eingebrochen worden. Es ist der dritte Einbruch in diesem Jahr. In der Nacht zu Sonnabend sind der oder die Täter in das Gebäude am Helmsweg eingestiegen. Mit einem zuvor entfernten Gullydeckel wurde eine Scheibe zum Büro und eine Scheibe der Eingangstür eingeschlagen. Es ist ein weiterer Fall in der aktuellen Einbruchserie in Harburg.

Anschließend wurde mit der Schachtabdeckung der Tresor aufgebrochen und mehrere Autoschlüssel entwendet. Die Täter hinterließen in den Räumen eine große Verwüstung: Schränke wurden aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht. Eine Geldkassette mit 150 Euro und eine gut gefüllte Spendendose wurden gestohlen. Viel höher als die Beute der Einbrecher ist der entstandene Sachschaden. Den schätzt Sabine Pena, Leiterin der Harburger Tafel, auf mehrere 1000 Euro.

„Ich bin wirklich entsetzt darüber, dass es schon wieder passiert ist, nachdem die Schäden aus den Einbrüchen im Juni endlich wieder repariert waren, sagte Sabine Pena am Sonnabend gegenüber harburg-aktuell.

Irgendwann zwischen Freitagabend, 22 Uhr und Sonnabendmorgen schlugen der oder die Einbrecher zu. Pena: „Um 9.30 Uhr kam der Anruf der Polizei. Ein Passant bemerkte den fehlenden Gullideckel am Helmsweg und informierte die Polizei, die vor Ort dann feststellen musste, das in der Tafel eingebrochen wurde.“

Die Polizei war am Sonnabend auch mit Spezialisten der Spurensicherung am Tatort, um mögliche Fingerabdrücke oder DNA zu sichern. Die Ermittlungen dauern an. cb