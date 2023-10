Kinderwagen brennt in Treppenhaus: Feuerwehr rettet zehn Mieter

Harburg -. Ein Feuer in einem Wohnhaus am Hastedtplatz hat in der Nacht zum Sonnabend zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Einsatzkräfte holten zehn Menschen aus dem Gebäude. Gebrannt hatte ein Kinderwagen im Treppenhaus. Brandstiftung ist wahrscheinich.

Gegen 1:30 Uhr war der Brand in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Bei der Feuerwehr gingen mehrere Anrufe von Bewohnern ein, die wegen der starken Rauchentwicklung im Treppenhaus in ihren Wohnungen eingeschlossen waren. Die Einsatzzentrale gab 2. Alarm.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren einige Mieter bereits auf die Balkone ihrer Wohnungen geflüchtet, weil giftiger Qualm in die Wohnung eingedrungen war. Dramatisch: eine gehbehinderte Frau konnte trotz des Qualms nicht auf den Balkon fliehen.

Unter sogenannten Fluchthauben holten die Feuerwehrleute die Menschen ins Freie. Der brennende Kinderwagen war vorher schnell gelöscht worden. Eine Frau kam wegen einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Andere Bewohner wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt und untersucht. Darunter war auch ein Säugling. Ihnen ging es den Umständen entsprechen gut.

Vier Wohnungen in dem Haus sind zunächst unbewohnbar. Die Feuerwehr war mit 54 Einsatzkräfte vor Ort.

Der Kinderwagen war vermutlich angesteckt worden. Ob das fahrlässig oder vorsätzlich passierte, soll jetzt die Kripo klären.

Die Feuerwehr weist darauf hin, dass Kinderwagen, Fahrräder oder ähnliches nicht in den Hausflug gehören. Sie versperren den Fluchtweg und haben eine hohe Brandlast. Und: Kinderwagen in Fluren und Treppenhäusern sind immer wieder für Brandstifter eine gute Gelgenheit gewesen, um Feuer zu legen. zv