Verkehrsunfall auf der A7: Stange von Wildschutzzaun durchbohrt BMW

Egestorf - Bei einem Verkehrsunfall auf der A7 ist in der Nacht zum Sonntag der Fahrer eines BMW in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Der Fahrer hatte auf der Fahrt in Richtung Hannover kurz hinter der Anschlussstelle Egestorf die Kontrolle über den Wagen verloren.

Der BMW kam von der Fahrbahn ab, stürzte einen rund vier Meter tiefen Hang hinunter und schleuderte in den dortigen Wildschutzzaun.

Einsatzkräfte der Wehren Egestorf und Sahrendorf/Schätzendorf retteten die Fahrer. Sie holten mit Hilfe von schwerem Gerät den Verletzten aus dem Wagen. Dafür wurde das Dach des BMW abgetrennt. Der Verunglückte kam ins Krankenhaus.

Andere Personen hatten zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Fahrzeug gesessen. Für einen Beifahrer wäre das vermutlich schlimm ausgegangen. Eine Stange des Wildschutzzauns hatte bei dem Unfall die Scheibe des BMW durchbohrt und steckte auf der Beifahrerseite im Fahrzeug.