Auf der A1: Weihnachtsmann beschenkt „gestrandete“ Lkw-Fahrer

Landkreis - Weihnachten eine Zeit, in der jeder zu Hause sein sollte, um mit der Familie und Freunden zu feiern. Leider ist das nicht für jeden Lkw-Fahrer möglich. So standen auch in diesem Jahr wieder viele Fahrer mit ihren Fahrzeugen auf den Parkplätzen und mussten die Feiertage in der Fahrerkabine verbringen.

Der Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg nahm sich diesen Fahrern an, und unterstütze nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause, wieder die Weihnachtsaktion der Initiative zur medizinischen Unterwegs-Versorgung von Berufskraftfahrern, kurz genannt, DocStop e.V.

{image}Zusammen mit dem Weihnachtsmann und freiwilligen Helfern war das Stammtisch-Team an der A1 im Landkreis Harburg und unterwegs. Es wurden Geschenktüten, gefüllt mit weihnachtlichen Leckereien und kleinen Geschenken, an die Fahrer verteilt, die der Verein DocStop e.V. zur Verfügung stellt.

Die Freude bei den Fahrern war sehr groß, als der Weihnachtmann an die Scheibe klopfte und ein Geschenk überreichte. Nach Erhalt der Geschenke und ein paar netten Worten zeigten sich viele Fahrer sehr gerührt und es floss die eine oder andere Träne.

Neben vielen Fahrern aus Osteuropa wurden auch Fahrer aus Spanien, Portugal und auch aus Deutschland angetroffen. Der Verein DocStop e.V. ist ein ehrenamtlicher Verein, der sich für die Gesundheit von Berufskraftfahrern unermüdlich einsetzt. Seit vielen Jahren sind freiwillige Helfer zu Weihnachten deutschlandweit unterwegs und schenken "gestrandeten" Fahrern einen kleinen Moment der Freude.

In diesem Jahr unterstützte der Fernfahrerstammtisch der PD Lüneburg zum wiederholten Mal diese Aktion. Die beteiligten Polizisten waren sich mit allen Helfern schnell einig, nächstes Jahr sind wir wieder mit dabei. (cb)