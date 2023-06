Wie dreist und gemein: Zwei Einbrüche hintereinander bei der Harburger Tafel

Harburg - Wie dreist und gemein ist dass denn? Zweimal hintereinander sind Einbrecher bei der Harburger Tafel am Rande der Schwarzenberganlagen eingestiegen. Bei dem zweiten Einbruch hatten sie es gezielt auf den kleinen Wandtresor abgesehen. Den hatten die Täter in der Nacht zuvor nicht auf bekommen.

Am Sonnabendmorgen hatten die ehrenamtlichen Helfer den zweiten Einbruch bemerkt. Am rechten der beiden Bürofenster waren die Fensterflügel geöffnet und dann die Scheibe eingeschlagen worden. Im Büro stand der Wandtresor offen. Er war aufgehellt worden.

"Es waren Papiere und Schlüssel für unsere Fahrzeuge drin", sagt Ansbert Kneip, der, wie alle Mitarbeiter, ehrenamtlich bei der Tafel hilft. Jetzt hat man bei der Tafel Angst, dass die Täter die Schlüssel nutzen, um die Fahrzeuge zu stehlen. Zunächst will man sich mit Parkkrallen behelfen, um zu verhindern, dass die Transporter weggefahren werden. Bei vier der Fahrzeuge müssen vermutlich die Schlösser ausgetauscht werden. Bei einem der Fahrzeuge könnte es ausreichen, wenn mann Schloss und Schlüssel umprogrammiert.

In der Nacht zum Freitag waren schon einmal Einbrecher bei der Tafel gewesen. In dem Fall hatten sie das linke Bürofenster eingeschlagen. Ein Notglaser hat in der Zwischenzeit den Schaden repariert. In der Nacht hatten die Täter Schreibtische und Schränke durchwühlt. Viel zu holen war für die Kriminellen nicht. Bei der Tafel gibt es keine Reichtümer. Lediglich eine Spendendose, in der etwa Geld war, ist ihre Beute. Sabine Pena, Leiterin der Harburger Tafel, schätzt, dass nur ein paar Euro in der Dose waren.

Nach beiden Einbrüchen wurde Anzeige erstattet. Die Polizei war am Sonnabend auch mit Spezialisten der Spurensicherung am Tatort, um mögliche Fingerabdrücke oder DNA zu sichern.

Die Arbeit der Tafel ist durch die beiden Einbrüche nicht eingeschränkt. Für die Fahrzeuge, mit denen Mitarbeiter an den Wochentagen unterwegs sind, um Lebensmittelspenden einzusammeln, gibt es Zweitschlüssel.

Wer die Harburger Tafel unterstützen möchte, kann das am kommenden Sonnabend, den 1. Juli im Phoenix-Center tun. Das Management hat der Tafel von 10 Uhr bis 19 Uhr einen Laden in dem Center ur Verfügung gestellt. Dort können Lebensmittel- aber auch Geldspenden abgegeben werden. zv