Wieder Stadtteilschule Finkenwerder: Großfeuer zerstört Turnhalle

Finkenwerder - Nach dem Feuer in der Stadtteilschule am Norderschulweg ist die große Zweifeldturnhalle der Stadtteilschule ein Totalschaden. Zur Sicherung wurden Trümmer der eingestürzten Halle mit schwerem gerät vom Technischen Hilfswerk (THW) beseitigt. Zudem wurde ein stehen gebliebene Giebelwand gezielt zum Einsturz gebracht. So soll verhindert werden, dass von den Trümmern der Turnhalle Gefahr ausgeht.



Die Schule und auch das angrenzende Gymnasium werden wegen der Auswirkungen am Montag geschlossen bleiben. Es müssen noch Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Zudem funktionierte nach dem Feuer zunächst die Wasserversorgung nicht.



Das Feuer war am frühen Sonntagmorgen ausgebrochen. Ein Passant hatte gegen 4:15 Uhr zuerst den Brand gemeldet. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, brannte die 1500 Quadratmeter große Halle in voller Ausdehnung.



Die Einsatzzentral gab 3. Alarm. Bis zu 120 Löschkräfte waren gleichzeitig am Brandort. Sie konnten verhindern, dass das Feuer auf eine angrenzende Turnhalle übersprang. Die betroffene Halle selbst war nicht mehr zu retten. In der vor allem aus Holz gebauten Halle fanden die Flammen reichlich Nahrung. Schließlich hielten die großen Holzträger nicht mehr die Konstruktion. Noch während der Löscharbeiten stürzte die Halle ein.



Es ist das zweite Gebäude, dass innerhalb von nicht einmal einem Jahr auf dem Gelände der Stadtteilschule ausbrannte. Anfang Juli vergangenen Jahres war das Verwaltungsgebäude betroffen gewesen. Dort hatte eine Verpuffung das Feuer ausgelöst. Große Teile des Gebäudes wurden zerstört. Der Wiederaufbau ist noch nicht abgeschlossen.



Damals war Gas die Ursache der Verpuffung. Diesmal wird, wie im Juli, vorsätzliche Brandstiftung weitgehend ausgeschlossen. Am Sonntag war von einem „technischen Defekt“ die Rede gewesen. Es wird nicht ausgeschossen, dass auch diesmal Gas mit die Ursache war. Am Montag werden Brandermittler des Landeskriminalamtes vor Ort Spuren sicher. zv