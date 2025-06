Featured

Winsener Straße: Zwei Verletzte bei Vollbremsung von HVV-Bus

Wilstorf – Bei einem Bus-Unfall in Wilstorf sind am Sonntagabend zwei Personen verletzt worden. Weil ein Auto am Sonntagabend einen Bus beim Abbiegen schnitt, verletzten sich durch Stürze zwei Personen in einem Bus der Linie 43 in Richtung Harburg.

Der Gelenkbus hatte kurz zuvor an der Haltestelle Freudenthalweg noch Fahrgäste aufgenommen. Kurz nach dem Anfahren musste der Linienbus auf der Busspur wieder heftig abbremsen, nachdem ein PKW von der Winsener Straße noch vor dem Bus in den Trelder Weg abgebogen sei. Der Verursacher flüchtete, so ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei am Abend.

Bei dem Bremsmanöver stürzten offenbar mehrere Fahrgäste, die im Bus gestanden haben sollen. Zwei Männer wurden verletzt, zahlreiche Kinder in Karren und Kinderwägen blieben glücklicherweise unverletzt. Einer der Männer kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Der zweite Mann wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und wollte seine Fahrt fortsetzten. Die Polizei wird versuchen den Fahrer zu ermitteln und befragte zahlreiche Zeugen des Unfalls.