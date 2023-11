Zufallsfund: Polizei hebt "Opas Waffenkammer" in Langenbek aus

Langenbek - Durch Zufall ist die Polizei auf "Opas-Waffenkammer" am Walsroder Ring gestoßen. Der Bewohner (80) war gestürzt. Per Rettungswagen sollte er ins Krankenhaus. "Dabei fiel den Einsatzkräfte auf eine in dem Haus rumliegende Schusswaffe auf", so ein Beamter. Die Feuerwehrleute riefen die Polizei.

Beamte stießen in dem Haus auf ein ganzes Waffenlager. Neben zwei Gewehren wurden einige Pistolen, mehrere tausend schuss Munition und Sprengmittel, darunter eine Mine, gefunden. Experten des Landeskriminalamtes und auch Bereitschaftspolizei rückten an, um den Fund zu untersuchen und in einem Spezialfahrzeug abzutransportieren.

Bei den Sprengmitteln wie Miene, Handgranaten oder eine Flak-Granate, wurde festggestellt, dass sie überwiegend delaboriert sein dürften, also keinen Sprengstoff enthalten. Dann ist der Besitz nicht verboten

Für mehrere Waffen besitzt der 80-Jährige eine Waffenbesitzkarte. Andere Schusswaffen hatte er sich offenbar illegal verschafft. Auch eine Panzerfaust russischer Bauart soll gefunden worden sein. Dabei könnte es sich um eine sogenannte "Anscheinswaffe", einen nicht funktionsfähigen Nachbau, handeln.

Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Hinweise auf einen rechtsextremistischen Hintergrund gab es zunächst nicht. Bislang wird der Mann als "Sammler" eingestuft. Er bleibt mangels Haftgründe weiter auf freiem Fuß. zv