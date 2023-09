Zwei Brände in 14 Stunden: Wohnhaus in Neuland wird ein Raub der Flammen

Neuland - Durch ein Feuer ist am Sonntagmorgen ein Wohnhaus an der Fünfhausener Straße zerstört worden. Es ist das Elternhaus von FDP-Politiker Carl Cevin Key Coste, der mal Chef der Jungliberalen in Hamburg war. Coste vermutet selbst inzwischen Brandstiftung als Ursache.

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren gegen 8:50 Uhr alarmiert worden. Als die ersten Löschfahrzeuge am Brandort eintrafen, stand das Gebäude bereits lichterloh in Flammen.

Der Bewohner hatte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Er will noch Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert haben. Dan breitete sich das Feuer schnell aus. Die Löscharbeiten dauerten bis in den späten Vormittag. Das Haus dürfte ein Totalschaden sein.

Bereits am Vorabend hatte gegen 19 Uhr ein zugestelltes Carport mit einem Holzboot in unmittelbarer Nähe des Gebäudes gebrannt. Die Hitze hatte bereits Scheiben an dem Wohnhaus zerspringen lassen. Was die Suche nach möglichen Brandnestern im Wohnhaus erschwerte: Selbst der Zugang soll zugestellt gewesen sein. Zudem hielten sich zwei Hunde in dem Gebäude auf, die die Einsatzkräfte hätten angreifen können. Erst nachdem die Tiere vom Besitzer, der zunächst nicht vor Ort war un dann dazu kam, aus dem Gebäude geholt worden waren, konnte die Suche nach Brandnestern stattfinden.

Wie es zu den beiden Feuern kam,ist zumindestt für die Polizei noch unklar. zv