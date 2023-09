Zwei Einbrüche in Firmen im Bereich Neu Wulmstorf

Neu Wulmstorf - Zwei Einbrüche in Firmen registrierte die Polizei innerhalb kurzer Zeit in der Gemeinde Neu Wulmstorf. In der Nacht zum Sonntag stiegen in Mienenbüttel an der Soltauer Straße unbekannte Täter in die Halle eines Handels für Maschinen ein.

Die Täter hatten die Wand durchbrochen, um in das Gebäude zu kommen. Als Beute nahmen sie mehrere Kettensägen, Freischneider und Rasenmäher mit. Vermutlich wurde die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert. Der Schaden beträgt über 20.000 Euro, wobei etwa die Hälfte Sachschaden ist und die andere Hälfte Beute.

Am frühen Montagmorgen kurz vor 3 Uhr zerschlugen Diebe in der Bahnhofstraße in Neu Wulmstorf die Scheibe bei einem Geschäft. Die Täter hatten es auf dort ausgestellte Elektrogeräte und Handys abgesehen. Zeugen sahen vier Männer in Richtung Bahnhof weglaufen.



In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 04105 6200 melden möchten. zv