Zwei Verkehrsunfallfluchten in Wilstorf und Finkenwerder beschäftigen die Polizei

Wilstorf - Ein Opel Corsa liegt am Mittwochnachmittag auf dem Marmstorfer Weg auf dem Dach. Kurz vorher hatte das Fahrzeug einen geparkten Tesla gerammt. Nach dem Überschlag, so Zeugen, kletterten der Fahrer und sein Beifahrer aus dem Wagen. Dann gaben sie "Fersengeld". Als die alarmierte Polizei eintraf, waren beide Männer verschwunden.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Bei den geflüchteten Männern könnte es sich, so verrät das Kennzeichen am Wagen, um Rumänen handeln. Was sie veranlasste zu flüchten, ist unbekannt. Der Opel wurde von der Polizei sichergestellt.

Bereits am Dienstagabend hatte es auf der Ortsumgehung Finkenwerder einen Verkehrsunfall mit Flucht gegeben. Dort war ein Seat nach einer Kurve in den Zaun des dortigen Rückhaltebeckens gerast.

Die vier Insassen ließen das Fahrzeug zurück und machten sich zu Fuß aus dem Staub. Einige der Insassen sahen Polizisten noch in die nahen Obstplantagen flüchten. Den mutmaßlich Fahrer, ein Rumäne, konnten die Beamten in der Nähe des Unfallortes antreffen. Sein Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,8 Promille.

Für die Fahndung nach den anderen Insassen, von denen sich mindestens einer bei dem Unfall verletzt haben dürfte, setzten die Einsatzkräfte unter anderem eine Drohne ein. Die Männer konnten trotzdem entkommen. zv