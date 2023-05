Dieses E-Auto ist ein echter Gewinn für die IT-Profis von Dataplanit aus dem Binnenhafen

Promotion - Das war eine Überraschung für das Team von Dataplanit. Die IT-Spezialisten aus dem Harburger Binnenhafen mit Sitz am Veritaskai haben auf einem Workshop der Wortmann AG ein Elektroauto gewonnen. Jetzt wurde der E-Smart in Empfang genommen.

Der kleine E-Flitzer wird nahtlos in das Team integriert. "Der ist genau richtig. Umweltfreundlich und so kompakt, dass die Parkplatzsuche keine großes Problem sein wird", freut sich der Chef der IT-Profis, Thorsten Paulick. „Ohnehin passt das größte zu installierende Netzwerk in das kleinste Auto.“

Mit dem Wagen werden die Kunden in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern angesteuert, die die breite Angebotspalette des Harburger Unternehmens nutzen, das unter anderem DATEV-Solution Partner ist. "Wir bieten unseren Kunden, zu denen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte und Rettungsdienste, aber auch der kleine Malerbetrieb von nebenan gehören, eine umfassende Betreuung rund um die IT an", so Paulick. Dazu gehören Digitalisierung, Systembetreuung oder die Einrichtung von Telefonanlagen. Auch als Datenschutzbeauftragte steht das Team zur Verfügung.

"Zur Wortmann AG, welche uns mit einer Terra Premium Partnerschaft verbindet, besteht seit zwölf Jahren eine enge Zusammenarbeit", sagt Paulick. "Das passt ideal, da wir großen Wert auf Made in Germany bei den Produkten legen."





Dataplanit Netz Werk GmbH

Veritaskai 3

21079 Hamburg