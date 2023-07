10 Jahre Faktastisch – die beliebte Wissensplattform feiert Jubiläu

Ratgeber - Faktastisch, eine der beliebtesten Wissensplattformen überhaupt, feiert zehnjähriges Jubiläum! Wir blicken zurück auf 10 Jahre voller wissenswerter Fakten und kurioser Geschichten aus der ganzen Welt. Insbesondere unter den jüngeren Generationen ist Faktastisch als beliebte Quelle für unterhaltsames und leicht einprägsames Wissen weitverbreitet und geschätzt.

Der Erfolg der letzten Dekade spricht dabei für sich: Seit der Gründung vor einem Jahrzehnt hat Faktastisch Millionen von Menschen zum Staunen gebracht und eine loyale Community aufgebaut, die sich täglich auf die neuesten Wissensinhalte freut. Doch was macht Faktastisch eigentlich so erfolgreich? Wir nehmen die Plattform und ihren Erfolg genauer unter die Lupe.

Unterhaltsame Inhalte für Jung und Alt

Faktastisch hat sich als beliebte Wissensplattform in den letzten Jahren zu einem wahren Phänomen entwickelt. Hinter dem Geheimnis des Erfolgs steckt die simple, aber gleichwohl geniale Idee des Unternehmens: Interessante, außergewöhnliche und skurrile Fakten aus aller Welt werden kurz und knackig aufbereitet und dem Leser in Infobildern, Artikeln und kurzen Videos präsentiert. Dabei werden Themen aus verschiedenen Bereichen abgedeckt – egal, ob Medizin, Natur, Psychologie oder Geschichte.

Die wahre Magie von Faktastisch liegt also in der Art, wie die Fakten präsentiert werden. Mit einer Mischung aus visuellen Elementen, ansprechendem Schreibstil und einer Prise Humor gelingt es dem Team, die Leser in den Bann zu ziehen. Die Beiträge sind dabei kurzweilig und leicht verständlich, sodass sie für jeden zugänglich sind – unabhängig vom Alters- oder Bildungsstand.

Die jungen Leute interessieren sich nicht für Nachrichten? Fehlanzeige. Neben nützlichem Allgemeinwissen und lustigen Fun Facts liefert Faktastisch dem Leser auch spannende Infos über das aktuelle Tagesgeschehen. Mit interessanten Informationen und Hintergrundgeschichten zu aktuellen Ereignissen und Entwicklungen ermöglicht Faktastisch einen umfassenden Blick auf die Weltgeschehnisse – und zieht damit auch junge Internetnutzer in den Bann.

Faktastisch gelingt es mit dieser Abwechslung meisterhaft, Informationen auf eine unterhaltsame und ansprechende Art und Weise zu präsentieren. Für Wissbegierige jeden Alters ist die Plattform damit der perfekte Ort, um sich täglich über die interessantesten und außergewöhnlichsten Fakten zu informieren und stets etwas Neues dazuzulernen.

Faktenbasiertes Wissen und eine Prise Humor

Wie viele DIN-A4-Blätter bräuchten wir, um das Internet auszudrucken? Wann ist der Gieß-eine-Blume-Tag? Und wie scharf ist der schärfste Chili der Welt? All das und viele weitere nützliche und skurrile Fakten erfahren Nutzer auf den Plattformen von Faktastisch. 8,2 Millionen Nutzer auf Instagram, 850.000 Abonnenten auf YouTube und über 10.000 App-Downloads – das Medienunternehmen gehört zweifellos zu den beliebtesten Wissensplattformen.

Das Team von Faktastisch durchforstet tagtäglich eine Vielzahl von Quellen, Büchern und Studien, um die verblüffendsten Fakten für ihre Leser aufzuspüren. Dabei steht die Qualität und Genauigkeit der Informationen stets im Vordergrund, denn Faktastisch legt großen Wert auf verlässliche und gut recherchierte Inhalte.

Eine große Wissens-Community

Faktastisch ist mehr als nur eine Plattform für Fakten. Es ist eine Community von Wissenshungrigen, die sich gegenseitig inspirieren und begeistern. Die Kommentare und Reaktionen der Leser sind ein Zeugnis für die gemeinsame Freude am Entdecken und Staunen.

Das Medienunternehmen Faktastisch schafft es Tag für Tag, uns mit Neuigkeiten und unterhaltsamen Fakten aus dem Alltagstrott zu entführen und die Neugier zu wecken. Denn wenn wir ehrlich sind: In jedem von uns schlummert eine natürliche Wissbegierde – und genau diese erfüllt Faktastisch auf geniale Weise. Die kurze und prägnante Präsentation der spannenden Informationen ermöglicht uns die Aneignung neuen Wissens, bequem und schnell über das Smartphone. Besonders die Faktastisch App ist für alle Wissensdurstigen die perfekte Quelle, um ihre Neugierde zu stillen.

Übrigens: Im Rahmen des Jubiläums organisiert Faktastisch verschiedene Aktionen, um die Wertschätzung für seine treue Community zu zeigen. Geplant ist unter anderem ein großes Gewinnspiel, bei welchem es exklusive Preise zu gewinnen gibt.

10 Jahre Faktastisch – wir freuen uns auf viele weitere Jahre voller spannender Fakten und kuriosen Geschichten. dl