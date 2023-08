KI und Stockaudio - Chancen & Risiken

Ratgeber - Künstliche Intelligenz (KI) hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Doch nicht nur KI, sondern auch Stockaudios. Beides hilfreiche Tools, die heute weltweit genutzt werden, um Arbeitsprozesse und Projekte zu optimieren und dabei Ressourcen zu sparen.

Doch wie bei jeder modernen Technologie gibt es auch in diesen Bereichen Vorteile und Nachteile, die mit Chancen und Risiken verbunden sind. Wie können also KI und Stockaudios eingesetzt werden, um die Chancen, den Erfolg zu erhöhen und die Risiken Misserfolg zu haben, genutzt werden? Genau diese und andere Fragen werden im folgenden Artikel geklärt.

Wo werden Stockaudios und KI genutzt?

In der heutigen Zeit kommen Stockaudios genauso wie KI in vielen Bereichen eingesetzt, um Arbeitsabläufe und die Endergebnisse zu optimieren. Eingesetzt werden die Tools und Medien beispielsweise von Marketingagenturen, Radiosendungen, Podcasts und sogar Schulen schließen Kooperationen, um Jugendlichen KI näher zu bringen.

Dementsprechend kann Künstliche Intelligenz genauso wie Stockaudios vielseitig eingesetzt werden. Perfekt geeignet sind beide Tools beispielsweise für Filmproduktionen, Werbespots und Posts auf Social Media.

Sie bieten eine schnelle Lösung optimierter Audio-Elemente, die normalerweise aufwändig erstellt werden müssten, mit wenigen Handgriffen beziehungsweise Klicks zu produzieren. KI kommt vor allem durch Machine Learning-Algorithmen zum Einsatz, um automatisch passende Musikstücke oder Soundeffekte zu einem bestimmten Videoclip zu finden oder zu erstellen.

Die Nutzung von Stockaudios in Verbindung mit KI-Systemen bietet also zahlreiche Chancen für die Musikbranche, auf die im Folgenden detailliert eingegangen wird.

Was sind Stockaudios?

Bei Stockaudios handelt es sich um vorgefertigte Sounds, Soundeffekte und Musikstücke, die von Profis erstellt wurden und auf speziellen Plattformen angeboten werden. Auf diesen Plattformen kann Musik kostenlos oder kostenpflichtig heruntergeladen werden, um sie in den eigenen Projekten zu verwenden.

Verfügbar sind Stockaudios für jeden Bereich und jeden Stil, sodass sowohl spannungserzeugende wie auch entspannende, genauso wie rockige und klassische Titel gefunden werden können.

Welche Stockaudios gratis sind und welche erworben werden müssen, hängt von der jeweiligen Plattform und dem Stück selbst ab. Ähnlich wie bei Stock Video Material werden kostenpflichtige Stockaudios jedoch gekennzeichnet, sodass Anwender diese sofort erkennen.

Überdies kann bei guten Stock Anbietern nach kostenlosen Stockaudios und anderen Stock Medien gefiltert werden.

Die Vorteile von Stockaudios

Stockaudios bieten viele Vorteile, wobei 3 Vorteile aus all diesen Vorteilen besonders hervorstechen. Zum einen werden Stockaudios in einer sehr guten Qualität aufgenommen und können vielseitig eingesetzt werden und zum anderen kann viel Zeit und Geld gespart werden.

Darüber hinaus können Stockaudios schnell und einfach bearbeitet und mit anderen Elementen zusammengeschnitten werden. Mit Stockaudios können also verschiedene Prozesse genauso wie das gesamte Produkt verbessert werden.

Wie funktioniert KI?

KI, also Künstliche Intelligenz, basiert auf Algorithmen, die mit Informationen arbeiten, die zuvor eingespeist wurden. Das heißt, das Programm der KI wird mit möglichst vielen und passenden Informationen bestückt, sodass die Algorithmen entsprechende Daten filtern können.

Mit diesen Daten erschafft die Künstliche Intelligenz im Anschluss neue Projekte. Im Fall von Audiodateien also neue Sounds, Soundeffekte und Musikstücke. Da KI jedoch noch in den Kinderschuhen steckt, wird bei vielen neuen Stücken deutlich, woher sie kommen also woher die Inspiration der KI kam.

Wie sich KI in der Zukunft weiterentwickeln wird und was zukünftig möglich sein wird, bleibt ein spannendes Thema, das unbedingt verfolgt werden sollte. Denn langfristig wird KI viele Lebens- und Arbeitsbereiche beeinflussen.

Fazit: Viele Chancen, wenige Risiken

Mit der Nutzung von KI und Stockaudios können die Chancen, erfolgreich zu sein, bei all den Vorteilen also drastisch verbessert werden. Stockaudios wie auch Künstliche Intelligenz bieten Möglichkeiten, die bei manueller Durchführung beziehungsweise bei der spezifischen Herstellung viel Zeit und vor allem Geld kosten würden.

Richtig eingesetzt können beide Tools den Erfolg auf unterschiedlichen Plattformen und Medien durch die Reichweitenerhöhung und ein professionelles Auftreten verbessern. Beide Tools sind jedoch auch mit Risiken verbunden, die jedem Anwender bekannt sein sollten.

Zum einen kann es passieren, dass Stockaudios verwendet werden, die bereits vielfach genutzt werden und den Alleinstellungswert gefährden könnten und zum anderen ist noch nicht sicher wie Suchmaschinen zum Beispiel Google auf die Content-Erstellung mit KI reagieren wird.

Schlussendlich bedeutet dies, dass beide Tools mit Bedacht und gezielt eingesetzt, aber nicht „missbraucht“ werden sollten. Am besten werden Daten der Tools mit eigenen Materialien jeglicher Art verbunden, um die Einzigartigkeit nicht zu gefährden und von Suchmaschinen nicht schlecht bewertet zu werden.