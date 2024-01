Die Kunst des sicheren Feuers: Exklusive Einblicke in die Welt von Schornsteinmarkt

Ratgeber - Das Bewusstsein für Qualität, Nachhaltigkeit und Sicherheit ist gerade in der Branche der Feuer- und Grillprodukte so wichtig wie nie zuvor. Christoph Vogel ist Geschäftsführer von Schornsteinmarkt, einer Plattform, die sich der "ganzen Welt des Feuers" widmet. Angefangen hat alles mit einer innovativen Idee: Edelstahlschornsteine fair und transparent online anzubieten. Was einst mit einem benutzerfreundlichen Konfigurator für Schornsteinprodukte begann, hat sich mittlerweile zu einem umfangreichen Angebot an hochwertigen Feuer- und Wärmequellen entwickelt.

Doch neben Schornsteinen und Heizungssystemen bietet Schornsteinmarkt auch eine beeindruckende Auswahl an Grillgeräten – darunter Gasgrills, Elektrogrills, Holzkohlegrills, Pelletgrills und Grillkamine an. Christopher Vogel weiß: Der Fokus auf Qualität und Sicherheit ist besonders bei Produkten, die mit Feuer arbeiten, enorm wichtig. Wir sprechen mit dem Experten darüber, warum es sinnvoll ist, beim Thema Feuer auf hochwertige Markenprodukte zu setzen – besonders wenn es um Gasgrills und andere Grillmöglichkeiten geht. Zudem erfahren wir etwas darüber, wie der Ansatz von Schornsteinmarkt in Bezug auf Fairness und Transparenz im Online-Handel dazu beiträgt, Kunden vor irreführenden Informationen und minderwertigen Produkten zu schützen.

Können Sie uns zunächst genauer erklären, was Ihre Plattform Schornsteinmarkt so einzigartig macht und warum sich immer mehr Menschen für Ihre Feuer- und Grillprodukte entscheiden?

Das Einzigartige an Schornsteinmarkt ist unser ganzheitlicher Ansatz, der auf Transparenz, Fairness und Qualität beruht. Wir haben recht früh erkannt, dass Kunden im digitalen Zeitalter nicht nur Produkte, sondern vor allem Vertrauen kaufen. Daher setzen wir auf eine offene und ehrliche Kommunikation über all unsere Produkte: Wir bieten detaillierte Informationen über die Materialien, die Sicherheitsmerkmale und die Leistungsfähigkeit – denn wir glauben, dass jeder Kunde das Recht hat, genau zu wissen, was er kauft. So wird beispielsweise jeder Gasgrill Hersteller, der in unser Sortiment aufgenommen wird, bis aufs kleinste Detail von uns geprüft. Nur ausgewählte Markenprodukte landen schlussendlich auch in unserem Shop.

Dieses Prinzip der Transparenz erstreckt sich auf unser gesamtes Sortiment. Von Edelstahlschornsteinen bis hin zu Grillzubehör – jedes Produkt wird sorgfältig geprüft, um unseren hohen Qualitätsstandards gerecht zu werden. Unsere Kunden schätzen diese Sorgfalt, denn sie wissen, dass sie langlebige, sichere und effiziente Produkte für ihr Zuhause oder für ihre Outdoor-Aktivitäten bei uns finden.

Ein weiterer Aspekt, der uns von der Konkurrenz abhebt, ist unser Kundenservice. Wir beraten unsere Kunden nicht nur beim Kauf, sondern unterstützen sie bei Bedarf auch darüber hinaus. Sei es bei der Installation eines Schornsteins oder der Inbetriebnahme eines Grills – wir sind da, um sicherzustellen, dass unsere Kunden das Beste aus ihren Produkten herausholen können und stets rundum zufrieden mit ihnen sind.

Für uns ist gerade die steigende Beliebtheit unserer Produkte auch ein Zeichen dafür, dass immer mehr Menschen Wert auf nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen legen. Unsere Gasgrills beispielsweise sind nicht nur effizient in der Hitzeerzeugung, sondern auch sparsam im Verbrauch. Das bedeutet weniger Emissionen und eine geringere Umweltbelastung. In der wachsenden Nachfrage nach unseren Produkten spiegelt sich also auch der Wunsch der Verbraucher wider, in qualitativ hochwertige, nachhaltige und verlässliche Lösungen für ihr Zuhause zu investieren.

Können Sie uns mehr darüber erzählen, wie die Idee entstand, Edelstahlschornsteine und andere Produkte auf eine neue, faire Art und Weise online anzubieten?

Vor vielen Jahren haben wir, das Team hinter Schornsteinmarkt, eine Marktlücke erkannt: Der Online-Handel mit Schornsteinprodukten, insbesondere Edelstahlschornsteinen, lief bis dato meist intransparent und kundenunfreundlich ab. Viele Online-Shops boten unzureichende oder gar irreführende Informationen, was für den Kunden bedeutete, dass er oft nicht genau wusste, was er schlussendlich für ein Produkt erhielt.

Das war für uns nicht akzeptabel, deshalb wollten wir diesen Markt unbedingt revolutionieren. Unser Ziel war es – und ist es immer noch – einen Ort zu schaffen, an dem Kunden nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch ein faires und transparentes Einkaufserlebnis finden. So entstand die Idee von Schornsteinmarkt. Ein Kernstück unserer Innovation war der Konfigurator, eine Entwicklung, die es selbst Laien ermöglicht, komplexe Schornsteinsysteme selbst zu konfigurieren und zu bestellen. Das war damals wirklich revolutionär.

Unser Ansatz basiert auch hier auf dem Prinzip der Transparenz: Wir haben den Anspruch, dass unsere Kunden genau wissen, was sie kaufen – von der Länge des Schornsteins bis hin zu den spezifischen Materialeigenschaften. Diese Transparenz, gepaart mit unserem Engagement für faire Preise und exzellenten Kundenservice, hat uns geholfen, eine treue Kundenbasis aufzubauen.

Heute ist Schornsteinmarkt mehr als nur ein Anbieter von Edelstahlschornsteinen. Wir haben unser Angebot erweitert, um eine breite Palette von Feuer- und Grillprodukten anbieten zu können, bleiben aber dennoch unseren Grundwerten treu. Wir sind immer noch stolz darauf, unseren Kunden nicht nur Produkte, sondern auch ein vertrauenswürdiges Einkaufserlebnis zu bieten. Unsere Service-Hotline und der Support in Chemnitz stehen den Kunden jederzeit zur Verfügung, um sicherzustellen, dass sie die bestmögliche Unterstützung und Beratung erhalten.

Sicherheit ist ein zentrales Thema, besonders bei Produkten, die mit Feuer arbeiten, wie Gasgrills, Gasöfen und Gaskamine. Können Sie uns mehr darüber erzählen, wie Schornsteinmarkt die Sicherheit dieser Produkte gewährleistet und gleichzeitig wettbewerbsfähige Preise anbietet?

Absolut, das Thema Sicherheit nimmt bei Schornsteinmarkt einen zentralen Stellenwert ein, vor allem bei Produkten wie Gasgrills, Gasöfen und Gaskaminen. Unsere 15-jährige Erfahrung hat uns zu wahren Experten auf dem Gebiet der Feuer- und Wärmeprodukte gemacht – und eines der wichtigsten Dinge, die wir gelernt haben, ist, dass beim Thema Sicherheit niemals Kompromisse eingegangen werden dürfen.

Wir bieten unseren Kunden ausschließlich geprüfte Markenware an. Das bedeutet, dass jedes Produkt, das wir verkaufen, rigorosen Sicherheitstests unterzogen wurde. Diese Tests stellen sicher, dass die Produkte nicht nur den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen, sondern auch langfristig zuverlässig und sicher in der Anwendung sind. Bei Produkten wie Gasgrills ist dies besonders wichtig, da sie direkt mit offenem Feuer und Gasflaschen in Berührung kommen – hier ist absolut kein Raum für Verarbeitungsfehler, die sich auf die Sicherheit auswirken können.

Ein wichtiger Aspekt unserer Sicherheitsphilosophie ist die kontinuierliche Weiterbildung unseres Teams: Wir alle bleiben stets auf dem neuesten Stand der Technik und der Sicherheitsstandards. Das ermöglicht es uns, unseren Kunden nicht nur zuverlässige Produkte anzubieten, sondern sie auch kompetent zu beraten, damit sie ihre Geräte sicher und effizient nutzen können.

Wirkt sich das nicht auf die Preise auf Ihrer Plattform aus?

Trotz unserer Fokussierung auf Sicherheit und Qualität gelingt es uns tatsächlich, wettbewerbsfähige Preise anzubieten – sogar die besten Preise im ganzen Internet. Wir erreichen dies vor allem durch eine effiziente Betriebsführung, starke Partnerschaften mit Herstellern und ein klares Verständnis der Bedürfnisse unserer Kunden. Unsere Preisgestaltung reflektiert unser Engagement für Fairness und Transparenz: Wir glauben, dass hochwertige, sichere Produkte für jeden erschwinglich sein sollten. Sicherheit, Qualität und faire Preise gehören zu den wichtigsten Pfeilern, auf denen unser Unternehmen beruht.

Es ist jedoch wichtig, dass sich Kunden der Tatsache bewusst sind, dass echte Qualität und Sicherheit ihren Preis haben. Bei Schornsteinmarkt legen wir großen Wert darauf, unseren Kunden die besten Produkte zu den besten Preisen anzubieten – das bedeutet jedoch nicht, dass wir Kompromisse bei der Qualität eingehen. Es ist wichtig, dass die Kunden verstehen: Billigwaren, die zu Schnäppchenpreisen angeboten werden, können nicht mit den Sicherheitsstandards und der Langlebigkeit von Markenprodukten mithalten.

Wir haben den Markt sorgfältig analysiert und festgestellt, dass Produkte, die unter fragwürdigen Bedingungen hergestellt werden und zu unglaublich niedrigen Preisen verkauft werden, oft ein hohes Risiko darstellen. Diese Produkte vernachlässigen in der Regel wichtige Sicherheitsstandards und verursachen sogar häufig im Endeffekt mehr Kosten, sei es durch Reparaturen, Ersatz oder sogar Schäden, die durch unsichere Produkte entstehen können. Deshalb steht Schornsteinmarkt für geprüfte Markenware, die zwar ihren Preis hat, aber auf lange Sicht Wert, Zuverlässigkeit und vor allem Sicherheit garantiert.

Welche Gefahren gehen denn von billigen Produkten – beispielsweise von schlecht verarbeiteten Gasgrills – aus?

Bei der Wahl eines Gasgrills ist größte Vorsicht geboten, denn schlecht verarbeitete Modelle können tatsächlich eine ganze Reihe von Gefahren bergen. Es beginnt bei der Materialqualität: Rostanfälligkeit ist ein häufiges Problem bei minderwertigen Grills. Nicht nur beeinträchtigt sie die Langlebigkeit des Grills, sie kann auch die Sicherheit der Nutzer gefährden, wenn durchgerostete Teile die Stabilität des Grills gefährden und zu Unfällen führen.

Doch die Problematik geht tiefer. Unsere Tests haben gezeigt, dass einige Modelle auch Schadstoffe abgeben. Das stellt ein direktes Risiko für die Gesundheit dar, da diese Schadstoffe potenziell in die Lebensmittel übergehen und von dort aus in den menschlichen Organismus gelangen können. Darüber hinaus bergen ungleichmäßige Hitzezonen, wie sie oft bei billigen Grills vorgefunden werden, nicht nur das Risiko des ungleichmäßigen Garens, sondern auch die ernsthafte Gefahr von Verbrennungen. Das kann insbesondere dann zur Gefahr werden, wenn heiße Stellen am Gehäuse des Grills nicht ausreichend isoliert sind.

Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Risiko ist natürlich die Brandgefahr – das gilt für alle Produkte, die mit Feuer arbeiten. Wir haben teilweise Modelle gesehen, die so schlecht konzipiert waren, dass sie die Gefahr einer Entflammung bargen – beispielsweise aufgrund undichter Gasleitungen, fehlerhafter Brenner oder unsachgemäß verbauter Ventilation. Jede dieser Schwachstellen kann dazu führen, dass Gas austritt und sich entzündet, was im schlimmsten Fall zu einem Vollbrand führen kann.

All diese Risiken unterstreichen, wie wichtig es ist, in hochwertige und geprüfte Produkte zu investieren. Diese bieten nicht nur eine bessere Verarbeitung und Materialqualität, sondern auch die Gewissheit, dass sie nach strengen Sicherheitsstandards getestet wurden. Uns ist wichtig, unseren Kunden nur solche Produkte anzubieten, die ihre Sicherheit gewährleisten können. Ein Gasgrill ist eine Investition – in gute Zeiten, köstliches Essen und vor allem in Sicherheit. Deshalb sollte man hier nicht am falschen Ende sparen.

Sie legen großen Wert auf einen guten Kundensupport. Worauf sollten Kunden achten, wenn sie sich beraten lassen? Was macht ein gutes Verkaufsgespräch in Ihrer Branche aus?

Ein exzellenter Kundensupport ist das Rückgrat eines jeden erfolgreichen Unternehmens, insbesondere in einem Bereich, der so beratungsintensiv ist wie unserer. Wenn Kunden zu uns kommen, suchen sie nicht nur ein Produkt, sondern eine Lösung, die ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht. Daher ist das allererste, worauf sie achten sollten, ob der Fachberater bereit ist, zuzuhören – ein gutes Verkaufsgespräch beginnt immer mit einem offenen Ohr.

Nach der freundlichen Begrüßung führen wir eine sorgfältige Bedarfsanalyse durch. Dieser Schritt ist wichtig, denn nur so können wir sicherstellen, dass die empfohlenen Geräte und Zubehörteile wirklich dem entsprechen, was der Kunde braucht und wünscht und eine passgenaue Lösung für ihn darstellen.

Die Beratung muss kompetent sein, das ist klar. Aber sie muss auch geduldig und umfassend sein, indem sie die Pflege und Handhabung der Produkte ausführlich erklärt. Wir wollen, dass unsere Kunden nicht nur mit einem Kauf nach Hause gehen, sondern auch mit dem Wissen und der Vorfreude auf das Erlebnis, das sie mit dem Produkt haben werden.

Ein Aspekt, der oft übersehen wird, aber den ich hervorheben möchte, ist die Nachberatung. Ein gutes Verkaufsgespräch endet nicht mit dem Verkauf — es sollte einen Raum für Nachfragen und vor allem Unterstützung nach dem Kauf bieten. Das beinhaltet eine fortlaufende Betreuung und Beratung, um sicherzustellen, dass unsere Kunden mit ihren Produkten vollständig zufrieden sind und sie optimal nutzen können. Zudem ermöglicht es uns, langfristige Beziehungen aufzubauen und ein tiefes Verständnis für die individuellen Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden zu entwickeln – eine gute Betreuung ist also auch für uns von Vorteil.

Kurzum, ein gutes Verkaufsgespräch in unserer Branche zeichnet sich durch Zuhören, maßgeschneiderte Beratung, umfassende Produktkenntnis und ein offenes Angebot an Nachbetreuung aus. Das ist es, was ein Einkaufserlebnis von einem einfachen Kauf unterscheidet und was wir bei Schornsteinmarkt stets anstreben.

Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeit und Umweltschutz, wie integriert Schornsteinmarkt diese Werte in sein Produktangebot und in die Unternehmensphilosophie, insbesondere bei Produkten, die traditionell als umweltbelastend angesehen werden könnten?

Nachhaltigkeit ist für Schornsteinmarkt kein Trend, sondern ein grundlegender Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Wir sind uns bewusst, dass die Produkte, die wir anbieten, traditionell eine gewisse Umweltbelastung mit sich bringen können. Deshalb arbeiten wir kontinuierlich daran, diese Auswirkungen durch verschiedene Maßnahmen zu minimieren.

Erstens achten wir darauf, dass unsere Produkte nicht nur effizient, sondern auch langlebig sind. Durch die Fokussierung auf Qualität stellen wir sicher, dass unsere Kunden nicht regelmäßig Ersatzprodukte kaufen müssen, was wiederum zu deutlich weniger Abfall führt. Wir wählen Hersteller, die Wert auf umweltfreundliche Produktionsprozesse legen, und bieten zudem Produkte an, die mit erneuerbaren Energien wie Pelletgrills oder effizienteren Verbrennungstechnologien arbeiten.

Zweitens beraten wir unsere Kunden umfassend zu den Themen effiziente Nutzung und Wartung ihrer Geräte. Durch eine bessere Information können unsere Kunden ihre Produkte so nutzen, dass der Energieverbrauch und die Emissionen reduziert werden. Wir setzen uns auch für die Verwendung von nachhaltigem Zubehör ein und fördern Produkte, die beispielsweise aus recycelten oder recycelbaren Materialien hergestellt werden.

Bei Schornsteinmarkt glauben wir, dass jeder Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zählt, und wir sind stolz darauf, unseren Kunden Produkte anzubieten, die nicht nur ihren Bedürfnissen entsprechen, sondern auch unseren Planeten respektieren. Wir nehmen unsere Verantwortung ernst und sind immer bestrebt, einen Unterschied zu machen – dieses Ziel wird auch in Zukunft unser Handeln leiten und uns motivieren, weiterhin innovative, umweltfreundliche Lösungen zu entwickeln.

Zu guter Letzt: Was macht denn die „Welt des Feuers“, wie Sie es nennen, so besonders für Sie?

Ohne Frage, ich bin absolut ein Enthusiast der "Welt des Feuers" – und da spreche ich mit Sicherheit für mein ganzes Team. Es ist diese ursprüngliche Faszination für das Element, die mich und die anderen Mitarbeiter bei Schornsteinmarkt antreibt. Feuer, in all seinen Anwendungen, ist etwas Wunderbares und Elementares. Es bringt Menschen zusammen, sei es um einen Grill, einen Kamin oder eine offene Feuerstelle. Die Wärme, die es ausstrahlt, ist nicht nur physisch spürbar, sondern auch emotional – es schafft eine heimelige Atmosphäre, die gleichermaßen beruhigt und verbindet.

Jetzt in den kalten Jahreszeiten ist wohl der Kamin mein Lieblingsort zuhause – doch auch das Grillen ist für mich nicht nur ein Sommervergnügen, sondern ein ganzjähriger Spaß. In der Liebhaber-BBQ-Szene gibt es nicht so etwas wie eine 'Grillsaison' – mit der Vielfalt an Grillgeräten und Zubehör, die heute verfügbar sind, ist es ein Leichtes, das Grillen auch in kälteren Monaten zu einer einmaligen Erfahrung zu machen. Das Zusammensein um eine Feuerplatte, das gemeinsame Genießen der strahlenden Wärme des brennenden Holzes, während man sich die Hände an einem heißen Glühwein wärmt – das sind Momente, die mir in Erinnerung bleiben.

Es geht nicht nur um das Essen, sondern um die Erfahrung. Das Feuer wirkt sozusagen als sozialer Klebstoff und fängt das an, was dann am Grill oder am Kamin zum unvergesslichen Erlebnis wird. Bei Schornsteinmarkt leben wir diese Philosophie – ob es nun um die perfekte Ausrüstung für die nächste Grillparty geht oder um eine Feuerstelle, die das Wohnzimmer in einen Ort der Wärme und des Komforts verwandelt. Feuer, in jeder Form, ist ein zentraler Teil unseres Lebens und wir sind stolz darauf, Produkte anzubieten, welche dieses erlebbar machen.

Vielen Dank für Ihre Zeit und den spannenden Einblick in die Philosophie von Schornsteinmarkt, Herr Vogel. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Unternehmen weiterhin viel Erfolg und sind gespannt, wohin sich Schornsteinmarkt und die gesamte Branche in der Zukunft entwickeln werden. Ihre Leidenschaft für Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit sind auf jeden Fall inspirierend – und werden sicherlich dazu beitragen, dass Sie als Vorreiter in Sachen Innovation und Kundenzufriedenheit am Markt bestehen bleiben.