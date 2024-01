Mehr Erfolg in den sozialen Netzwerken – so gelingt der erste virale Hit!

Ratgeber - Die sozialen Netzwerke gehören zum heutigen Zeitgeist und sind ein Medium zum Meinungsaustausch. Die Themenbereiche der sozialen Netzwerke reichen von Politik über Beautytrends, so dass für jeden Internetnutzer genau das passende Angebot dabei ist. Mittlerweile bieten die sozialen Netzwerke sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen die Chance, von dem gestiegenen Stellenwert des Social-Media-Bereichs zu profitieren. Denn nicht nur bei Influencern klingelt die Kasse, wenn es gelungen ist einen viralen Hit zu erzeugen, sondern auch bei Unternehmen. Doch lässt sich ein viraler Hit kaum planen. Allerdings können die richtigen Voraussetzungen geschaffen werden, um mit ein Post viral zu gehen.



Kaum ein Unternehmen hierzulande verzichtet noch darauf, sich in den sozialen Netzwerken zu präsentieren. Durch täglich neue Uploads bleiben Unternehmen im Gespräch und in der Wahrnehmung potenzieller Kunden präsent. Mehr Aufmerksamkeit garantiert hier nur ein viraler Hit. Viele Influencer und Unternehmer setzen alles daran, um endlich ihren Durchbruch in den sozialen Netzwerken zu feiern. Allerdings ist es häufig schwer einen viralen Hit auf lange Hand zu planen, so dass die meisten Erfolge eher zufällig entstehen. Der Medienwandel durch das Internet ist kaum noch von der Hand zu weisen. Mehr als 90 Prozent aller Menschen unter 50 Jahren nutzen mindestens einmal am Tag eine Social-Media-Plattform im Internet. Somit bieten soziale Netzwerke eine ungeheure Reichweite, die sich am besten mit einem viralen Erfolg einfangen lässt. Welche Voraussetzungen für einen viralen Hit geschaffen werden müssen und wie sich der Erfolg auf einen viralen Durchbruch steigern lässt, erfahren Sie in diesem Ratgeber.

Verschiedene Plattformen mit verschiedenen Zielgruppen

Zunächst einmal sollte man begreifen, dass sich die Nutzer auf den unterschiedlichen sozialen Netzwerken im Internet deutlich voneinander unterscheiden können. So gibt es je nach Social-Media-Plattform im Internet auch unterschiedliche Zielgruppen. Für einen viralen Hit ist es wichtig, Postings dort hochzuladen, wo man seine Zielgruppe erwartet. Es steigert demnach die Chance, eine Social-Media-Plattform auszuwählen, die bekannt dafür ist, bestimmte Themengebiete zu behandeln, wenn man bestimmte Zielgruppen ansprechen möchte. Umso größer die Reichweite auf einem sozialen Netzwerk ist, desto höher ist auch die Chance auf einen viralen Erfolg. Für mehr Reichweite entscheiden sich mittlerweile viele Influencer und Unternehmen die Followerzahlen auf künstliche Weise zu erhöhen. So kann man Follower, Likes und Views auf freewaysocial.com/de kaufen und damit die Aufmerksamkeit für einen Upload erhöhen. Auch der Anbieter edenboost.de ermöglicht ein garantiertes Wachstum auf verschiedenen Plattform im Social-Media-Bereich. Durch unterschiedliche Pakete können echte Zuschauer, Likes und Abonnements eingekauft werden, welches den Algorithmus der sozialen Netzwerke positiv beeinflusst. Mehr Zuschauer bedeutet demnach auch eine höhere Wahrscheinlichkeit auf einen viralen Durchbruch.

Nutzern einen Mehrwert bieten

Nur, wenn es gelingt, mit seinen Uploads Nutzern einen Mehrwert zu bieten, gelingt es sich eine reichweitenstarke Community aufzubauen. Je nach den Interessen der eigenen Zielgruppe ist es wichtig, Inhalte genau auf diese Interessen abzustimmen. Interessante Storys oder Posts werden häufig geteilt, so dass der erste Schritt für einen viralen Hit bereits erledigt ist. Die Qualität der Inhalte ist somit entscheidend darüber, ob ein viraler Durchbruch gelingt oder nicht. Die Community im Internet fällt schnell ein Urteil über einen Upload im Internet, so dass nur wirklich interessante Inhalte tatsächlich die Chance auf einen viralen Hit haben. dl