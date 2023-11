Einzigartige Geschenkideen

Ratgeber -Die Suche nach einem schönen Geschenk fällt nicht immer leicht. Es gibt unzählige Artikel, die als Geschenk infrage kommen. Doch sie müssen nicht nur zum jeweiligen Anlass, sondern vor allem auch zur beschenkten Person passen. Anlässe gibt es im Verlauf des Jahres sowie des Lebens genug: Von Geburtstagen bis hin zu Abschlussfeiern und Hochzeiten tun sich immer wieder besondere Gelegenheiten auf, bei denen ein Geschenk als kleine, aber wertschätzende Aufmerksamkeit angemessen ist. Viele Geschenke erweisen sich allerdings als problematisch: Wenn sie nicht auf ausdrücklichen Wunsch des Beschenkten ausgewählt wurden, passiert es schnell, dass man dessen Geschmack nicht trifft. Die Folge: Das mühsam ausgesuchte Geschenk hat keinen praktischen Wert. Der Beschenkte findet schlicht keine Verwendung dafür, sodass es im Schrank verstaubt oder gar entsorgt wird. Deshalb ist es sinnvoll, Geschenke auch anhand ihres praktischen Nutzens auszuwählen.

Kugelschreiber mit Gravur

Schreibgeräte, Stifte und Kugelschreiber gehören sicherlich zu den besonders nützlichen Geschenken. Denn für Stifte gibt es immer eine Verwendung – zudem nehmen sie so gut wie keinen Raum ein und lassen sich immer leicht am Körper tragen. Wer einen Kugelschreiber als Geschenk erwägt, denkt sicherlich nicht an ein Modell, das einem typischen Werbegeschenk ähnelt. Vielmehr sollte es sich um einen hochwertigen Kugelschreiber handeln, dem man seine Qualität ansieht. Die Auswahl an stilvollen bis luxuriösen Stiften ist enorm groß. Schön ist es zudem, den Stift um ein weiteres Merkmal zu ergänzen: eine Gravur. Kugelschreiber mit Gravur sind eine wunderbare Geschenkidee, die personalisiert ist und dem Beschenkten zeigt, dass dieser Stift nur für ihn gedacht ist. Moderne Lasergravuren sorgen beispielsweise dafür, dass man filigrane Gravuren erzeugen kann, in denen sich kein Schmutz absetzt. So bewahrt der Stift stets seine elegante Optik. Verwendung findet der Beschenkte für einen solch personalisierten Kugelschreiber sicherlich häufig: Ob beim Unterschreiben eines neuen Arbeitsvertrags oder beim Ausfüllen von Dokumenten im ärztlichen Wartezimmer – Unterschriften und handschriftliche Angaben sind im Alltag nach wie vor nötig.

Stilvolle Signaturen

Wer einen hochwertigen Kugelschreiber besitzt, staunt sicherlich über dessen hervorragende Ergonomie, die sich von alltäglichen Stiften stark abhebt. Ein eleganter Stift liegt deutlich besser in der Hand und sorgt somit für ein besseres Schreibgefühl. So geht auch das Signieren von Dokumenten leichter und einfach schwungvoller von der Hand. Wichtig ist dabei unter anderem das Gewicht des Stifts, seine Form und der Gewichtsschwerpunkt.

Schreiben in der Freizeit

Kugelschreiber, die ein tolles Schreibgefühl bieten, laden zum Schreiben ein. Vielleicht entdeckt manch einer mit einem stilvollen Stift das Schreiben handschriftlicher Briefe wieder für sich. Dabei kann man die eigene Handschrift perfektionieren. Obendrein können derartige Aktivitäten dabei helfen, sich nach einem stressigen Tag zu entspannen. Ähnliches gilt auch für das klassische Tagebuchschreiben: Vielleicht macht ein personalisierter Stift ja Lust darauf, sich wieder ein Tagebuch anzulegen und die eigenen Gedanken festzuhalten. Beim analogen Schreiben auf Papier kann man die Zeit vergessen und das Schreiben mit der Hand zelebrieren. Da viele Tätigkeiten längst mithilfe von Tastaturen und Bildschirmen erfolgen, entdeckt manch einer durch das analoge Schreiben womöglich sogar seine Begeisterung für Kalligrafie. Ein hochwertiger Kugelschreiber kann hierbei natürlich ein Anfang sein, doch letztendlich sind dann weitere Schreibwerkzeuge nötig, um das neue Hobby zu perfektionieren. dl