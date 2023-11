Gewerbeimmobilien verkaufen: 5 Tipps von André Heid

Ratgeber - Gewerbeimmobilien sind attraktive Anlagemöglichkeiten im Immobiliensektor. Der Verkauf von Gewerbeimmobilien birgt jedoch einige Herausforderungen, weshalb Experten wie André Heid professionelle Unterstützung empfehlen. André Heid gibt fünf fundierte Tipps, um eine Gewerbeimmobilie erfolgreich und zum gewünschten Preis an den neuen Eigentümer zu verkaufen.

Tipp 1: Art der Gewerbeimmobilie beachten

Beim Verkauf einer Gewerbeimmobilie ist die Zuordnung zu einer Kategorie - Büro, Freizeit, Handel, Logistik, Produktion oder Spezialgewerbe - entscheidend, um die richtige Käuferzielgruppe zu erreichen. Heid unterstreicht die Bedeutung einer zielgerichteten Vermarktung so: „Nur so finden Sie die richtige Zielgruppe, die sich für einen Kauf interessieren könnte“. Ein Fehltritt, wie das Anbieten einer Produktions- oder Logistikimmobilie unter Wohnimmobilien, kann den Verkaufsprozess erheblich beeinträchtigen. Deshalb ist es ratsam, die Gewerbeimmobilie dort zu positionieren, wo sie die größte Aufmerksamkeit potenzieller Käufer auf sich zieht.

Die Art der gewerblichen Nutzung einer Immobilie spielt nicht nur bei der Verkehrswertermittlung eine wesentliche Rolle, sondern auch bei geplanten Umbauten oder bei der Gestaltung von Mietverträgen, die sich deutlich von Standardverträgen für Wohnimmobilien unterscheiden.

Beim Verkauf einer Gewerbeimmobilie sind der gültige Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan unerlässlich, da sie wesentliche Informationen über Art und Umfang der zulässigen Bebauung liefern. Darüber hinaus können das Emissionsrecht und mögliche zukünftige Nutzungsänderungen auf Nachbargrundstücken den Verkaufsprozess erheblich beeinflussen. Es empfiehlt sich daher, alle diese Faktoren sorgfältig zu prüfen und bei der Vermarktung der Immobilie zu berücksichtigen, um einen erfolgreichen und gewinnbringenden Verkauf zu gewährleisten.

Tipp 2: Unterstützung durch einen Gewerbemakler ist sinnvoll

Der Verkauf einer Gewerbeimmobilie ist deutlich komplexer als der einer Wohnimmobilie, aufgrund der spezifischen Gesetze und Bedingungen, die berücksichtigt werden müssen. Daher rät Immobilienexperte André Heid: „Um eine Gewerbeimmobilie zum Verkehrswert zu verkaufen, empfiehlt sich die Einschaltung eines seriösen Gewerbemaklers mit regionaler Marktkompetenz.“

Ein erfahrener Gewerbemakler und -Sachverständiger verfügt über umfassende Fachkenntnisse, insbesondere wenn es um die Ermittlung des Verkehrswertes von vermieteten Gewerbeimmobilien geht. Der Verkehrswert orientiert sich häufig an den Mieteinnahmen und wird nach dem Ertragswertverfahren ermittelt. Darüber hinaus verfügt ein Gewerbemakler über das notwendige Fachwissen, um Lager- und Büroflächen in Gewerbeimmobilien flexibel zu gestalten und ansprechend zu präsentieren, was den Verkaufsprozess erheblich erleichtern kann. Mit seiner Unterstützung können Sie die Gewerbeimmobilie effektiv vermarkten und den gewünschten Verkaufspreis erzielen.

Tipp 3: Zum richtigen Zeitpunkt eine Gewerbeimmobilie verkaufen

Beim Verkauf einer Immobilie, sei es eine Wohn- oder Gewerbeimmobilie, ist der richtige Zeitpunkt entscheidend. Es empfiehlt sich, die aktuelle Marktsituation laufend zu beobachten, um den optimalen Verkaufszeitpunkt zu bestimmen. In einer ungünstigen Marktlage kann es sinnvoll sein, den Verkauf einer Gewerbeimmobilie zu verschieben, bis sich der Markt stabilisiert hat. Diese Überlegung tritt jedoch in den Hintergrund, wenn persönliche Umstände einen raschen Verkauf erfordern.

Solche persönlichen Umstände können z.B. der Eintritt in den Ruhestand mit dem Wunsch nach finanzieller Absicherung, eine finanzielle Notlage aufgrund einer Scheidung oder die Aufteilung einer geerbten Immobilie unter mehreren Erben sein. Ebenso können steigende Betriebskosten (z.B. Heizung, Strom, Hausverwaltung) zu einer untragbaren Belastung für den Eigentümer werden. In solchen Fällen sollte eine sorgfältige Abwägung zwischen dem erzielbaren Verkaufspreis und den persönlichen Umständen erfolgen.

Tipp 4: Klärung der Frage verkaufen oder doch vermieten

Für Eigentümer von Gewerbeimmobilien, die diese nicht selbst gewerblich nutzen, stellt sich oft die Frage, ob ein Verkauf oder eine Vermietung die lukrativere Variante ist. Taucht die Frage auf, rät Immobilienexperte André Heid dazu, folgendes zu bedenken: „Die Mietpreise für Gewerbeobjekte sind vielerorts lukrativ und liegen deutlich über dem Mietspiegel für Wohnobjekte.

Die Vermietung von Gewerbeimmobilien bietet den Vorteil einer guten Planbarkeit und - bei entsprechenden Mieteinnahmen - einer soliden Finanzierung durch hohe Renditen. Zusätzlich können Standortfaktoren und staatliche Fördermöglichkeiten die Attraktivität der Vermietung erhöhen. Umgekehrt ermöglicht der erfolgreiche Verkauf einer Gewerbeimmobilie dem bisherigen Eigentümer, sich von einer großen Verantwortung zu befreien und durch den Verkaufserlös Zugang zu finanziellen Mitteln zu erhalten. Ein zusätzlicher Vorteil ergibt sich, wenn die zum Verkauf stehende Immobilie bereits vermietet ist. Der vorhandene Cashflow kann nicht nur den Verkehrswert der Gewerbeimmobilie erhöhen, sondern wahrscheinlich auch den Verkaufspreis positiv beeinflussen.

Tipp 5: Beim Verkauf systematisch vorgehen

Bei der Entscheidung über den Verkauf einer Gewerbeimmobilie können eine günstige Lage, eine angemessene Größe und eine gute Ausstattung in Verbindung mit der Expertise eines kompetenten Fachmanns die Chancen auf einen angemessenen Verkaufspreis deutlich erhöhen. Ein erster wichtiger Schritt ist die Durchführung einer Teilmarktanalyse durch einen Gewerbemakler, um Angebot und Nachfrage sowie die baulichen Anforderungen der Zielgruppe zu klären.

Im nächsten Schritt wird ein detailliertes Exposé der Gewerbeimmobilie erstellt. Dieses sollte sowohl harte Fakten wie Baujahr, Anzahl der Geschosse, Quadratmeterzahl, Ausstattung, Heizungsart und Instandhaltungskosten als auch Informationen zur Lage, Verkehrsanbindung, Eignung für verschiedene Gewerbearten und zum Energieverbrauch enthalten.

Anschließend wird ein angemessener Angebotspreis ermittelt, der auf wesentlichen Faktoren wie Lage, Zustand, zu erwartende Mieteinnahmen und Ausfallrisiko basiert. Ein Wertgutachten eines Immobiliensachverständigen ist hierbei sehr hilfreich und kann im Verkaufsprozess als Begründung für den festgelegten Preis dienen. Nach Zusammenstellung aller relevanten Unterlagen wird die Gewerbeimmobilie über geeignete Verkaufskanäle vermarktet und schließlich verkauft. Viele Gewerbemakler verfügen über eine Datenbank mit potenziellen Käufern, was den Verkaufsprozess erheblich erleichtern kann.

André Heids Fazit:

Der Schlüssel zum erfolgreichen Verkauf Ihrer Gewerbeimmobilie liegt in der perfekten Balance zwischen Marktkenntnis, einem überzeugenden Exposé und dem richtigen Verkaufspreis. Ein erfahrener Gewerbemakler kann dabei Ihr Ass im Ärmel sein, der Ihnen nicht nur den Prozess erleichtert, sondern auch Ihre Gewinnchancen optimiert.