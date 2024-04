Endlich klare Luft: An diesen Orten ist der Urlaub eine Wohltat für die Atemwege

Ratgeber - Harburg, Teil der Hansestadt Hamburg, hat im Vergleich zu anderen bundesdeutschen Städten nicht die Nase vorn, wenn es um gute Luftqualität geht. Zu den größten negativen Einflussfaktoren gehören die zahlreichen Abgase durch die Autos in der Stadt oder die Industrieanlagen (vor allem auf dem Hafengelände). Viele leiden deshalb an Beschwerden beim Atmen und sehnen sich im Urlaub nach klarer Luft. Dieser Artikel zeigt, wo die CO₂-Belastung äußerst gering und das Durchatmen buchstäblich möglich ist.

Reine Bergluft der Schweizer Alpen

Hamburg bemüht sich mit deutlich mehr Grünflächen, die Luft für Einheimische und Touristen besser zu machen. Der Fokus liegt nicht nur auf der Entstehung neuer Areale, sondern auch auf der Aufwertung und Revitalisierung bereits vorhandener Parkanlagen. Dennoch reichen die Bemühungen bislang noch nicht aus, um an 365 Tagen im Jahr klare Luft zu garantieren. Viele Bewohner der Hansestadt packen deshalb ihre Koffer und verbringen ihren Urlaub in den Bergen. Die Schweizer Alpen sind ein häufiges Reiseziel. Hier, umgeben von schneebedeckten Gipfeln und tiefen Wäldern, ist die Luft besonders rein und arm an Allergenen. Wanderungen auf saftigen Almwiesen und durch Kiefernbestände bieten nicht nur spektakuläre Ausblicke, sondern auch eine natürliche Aromatherapie. Die Pollenarmut und der niedrige Schadstoffgehalt der Luft helfen Menschen mit Atemwegserkrankungen, durchzuatmen und Erleichterung zu finden.

Südtirol vereint klare Luft und Dolce Vita

In Südtirol sticht besonders Gossensass heraus. Diese Region ist bekannt für ihre klare Bergluft und die ruhige Atmosphäre. Die Luftqualität ist ideal für Besucher, die Linderung bei respiratorischen Beschwerden suchen. Wanderwege durch dichte Wälder und über blühende Wiesen fördern die Gesundheit. Das Hotel Gudrun in Gossensass bietet etwa spezielle Wellnesspakete, die auf die Bedürfnisse von Atemwegspatienten zugeschnitten sind, inklusive Atemübungen und geführten Touren in der frischen Luft.

Atemerleichterungen durch Südtiroler Kräuter

Verschiedene Kräuter aus Südtirol sind bekannt für ihre lindernden Eigenschaften bei Atemwegsbeschwerden. Arnika, beispielsweise, wächst in den Alpenregionen und wird oft verwendet, um Entzündungen zu reduzieren und die Nasenschleimhäute zu beruhigen. Spitzwegerich ist ein weiteres Kraut, das häufig in den Bergwiesen zu finden ist; seine Blätter sind ideal für Teeaufgüsse, die helfen, Husten zu lindern und die Atemwege zu befreien. Zudem bietet der Alpenlöwenzahn durch seine antioxidativen Eigenschaften Unterstützung für das Immunsystem und kann als Tee oder frisch in Salaten genossen werden. Thymian, der in den sonnigen Lagen Südtirols gedeiht, wirkt stark antiseptisch und wird oft bei der Behandlung von Bronchitis eingesetzt. dl