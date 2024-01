Entspannt leben im Alter

Ratgeber - Es betrifft so ziemlich jeden Menschen und viele machen sich Sorgen darüber, wie sie im Alter leben können. Dabei sollten speziell diese Jahre jene sein, in denen das Leben genossen wird und sich vom Stress des Arbeitslebens ausgeruht werden kann. Doch sieht die Realität oft anders aus und speziell Probleme mit der Gesundheit können ein entspanntes Rentnerdasein massiv beeinflussen. Doch so muss es nicht sein, denn es kann auch in jüngeren Jahren einiges getan werden, um im Alter entspannt und gesund leben zu können.

Was braucht es, um im Alter gut zu leben und gesund zu sein?

Der Wunsch aller Menschen ist es, seine Rentenjahre agil und fit zu verbringen und auch wenn nicht alles beeinflussbar ist, so kann doch eine Menge dafür getan werden. Gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung stehen dabei ganz oben auf der Liste der Dinge, die eine gute Gesundheit fördern. Und um sich keine Sorgen um die finanzielle Situation machen zu müssen, ist eine rechtzeitige Vorsorge sinnvoll. Sich dabei nur auf die staatliche Rente zu verlassen, kann unter Umständen nicht ausreichen. Daher kann auch hier vorgesorgt werden, damit der Altersruhestand nicht in Armut verbracht werden muss.

Was tun, wenn die Gesundheit doch eingeschränkt wird?

Ein älterer Mensch hat andere Bedürfnisse und so sollten auch die Gegebenheiten angepasst wein. Wer kann, sollte sein Haus oder seine Wohnung so umbauen, dass sie den neuen Umständen angepasst ist. Dazu gehört eine ebenerdige Dusche ebenso wie ein Treppenlift für das Überwinden von Stockwerken.. Gerade solch ein Hilfsmittel kann Wunder bewirken, denn wenn die Gelenke oder andere Gegebenheiten einen einschränken, leidet darunter auch die Lebensqualität. Um wieder jeden Ort im zu Hause nutzen zu können, ist dies die perfekte Alternative zum eigenständigen Treppensteigen. Dabei kann ein Treppenlift außen ebenso angebracht werden, wie im Innenbereich. Wer sich mit dem Gedanken trägt nur zu bauen, sollte daher im Vorfeld darüber nachdenken, wie ein altersgerechtes Wohnen aussehen kann. Denn wenn von Beginn an auf die notwendigen Punkte geachtet wird, sind später keine aufwendigen Umbauten notwendig. Bei einem neuen Bauprojekt lässt es sich einfach von Beginn an planen und in die Umsetzung bringen.

Warum werden Menschen immer älter?

Seit vielen Jahren ist der Trend zu beobachten, dass Menschen immer älter werden. Ob dies mit einer guten Pflege und dem Umgang mit der eigenen Gesundheit zu tun hat, ist dabei nicht ganz zu klären. Klar ist jedoch, dass viele ältere Menschen fitter sind denn je und so aktiv am Leben teilhaben möchten. Je eingebundener in die Gesellschaft sie sind, desto leichter bleibt es auch geistig und körperlich gesund zu bleiben und den Traum vom erfüllten Lebensabend in Realität zu leben. So ist es auch absolut nicht verwunderlich, dass Menschen in einem fortgeschrittenen Alter Dinge tun, die früher undenkbar gewesen wären. Doch sollte nicht jeder Mensch das Leben haben dürfen, dass ihn glücklich und zufrieden macht? Je mehr die Gesellschaft akzeptiert und wahrnimmt, dass auch Menschen jenseits der 70 noch aktiv am Leben teilhaben möchten, desto leichter wird es für alle Beteiligten. Und so haben auch jüngere Personen die Chance, von den Erfahrungen der Alten zu profitieren und zu lernen. dl