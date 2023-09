Jobwechsel: so finde ich den richtigen und für mich attraktiven Arbeitgeber

Ratgeber - "Was man einmal gelernt hat, macht man sein Leben lang". Dieser antiquierte Satz hat im Berufsleben längst keine Bedeutung mehr. Heute ist eher das Gegenteil der Fall. Der Jobwechsel ist in der Regel Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere. Weiterbildung bringt Arbeitnehmer voran und eröffnet weitere Perspektiven.

Fachkräftemangel gibt Arbeitnehmer ungeahnte Chancen

Aktuell sind die Zeiten gut, sich neu aufzustellen. Der Fachkräftemangel spielt Jobsuchenden in die Hände. Überall in Deutschland fehlen gut ausgebildete Menschen in Unternehmen. Vier von zehn Firmen klagten im Sommer 2023 über fehlendes Personal. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) geht von um die zwei Millionen vakanten Stellen aus.

Unternehmen müssen sich anstrengen, um von qualifizierten Bewerbern und Bewerberinnen als potenzieller Arbeitgeber angenommen zu werden. Dafür müssen sie mehr tun, als nur ein gutes Gehalt zu zahlen. Ausgeklügelte Anreizsystem sollen helfen Mitarbeiter zu finden und zu halten.

So gibt es verschiedene materielle Anreize für Arbeitnehmer, die geboten werden. Dazu gehören

- Sachleistungen wie ein Dienstwagen, das von der Firma gestellte Smartphone oder Zuschüsse für das Essen.

- Vom Erfolg abhängige Gehaltsbestandteile und Bonizahlungen.

- Eine betriebliche Altersvorsorge oder andere Sozialleistungen wie einen Kita-Zuschuss.

In einigen Fällen bieten Firmen sogar Anteile oder eine Gewinnbeteiligung an, um für die Arbeitnehmer einen Anreiz zu setzen, sich besonders für das Unternehmen einzubringen.

Homeoffice ist für viele Arbeitnehmer ein Anreiz

Es bedurfte erst einer Pandemie, um viele Unternehmen dazu zu bringen, ihre Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten zu lassen. Mittlerweile ist das ein Angebot, dass viele Firmen ihren Arbeitnehmern, zumindest für einen Teil der Arbeitszeit, machen. Laut einer Studie sind knapp die Hälfte der Berufe dazu geeignet, sie aus dem Homeoffice aus zu erledigen. Selbst bei Arbeitgebern wie der Polizei, gibt es für Mitarbeiter in einigen Bereichen die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten.

Allerdings gibt es verschiedene Vorraussetzungen, damit Arbeitnehmer bereit sind, im Homeoffice zu arbeiten. So müssen die räumlichen Verhältnisse in der privaten Wohnung stimmen. Kleine Kinder, fehlende Technik oder fehlende Eigenmotivation in häuslicher Umgebung können einen Grund sein, auf die Arbeit im Homeoffice zu verzichten.

Attraktive Arbeitsplätze sind ein Grund für einen Jobwechsel

Gerade junge Arbeitnehmer legen einen großen Wert auf eine attraktive Arbeitsumgebung und eine „state of the art“-Ausstattung, die ihre Arbeit unterstützt. Dazu gehören leistungsstarke Notebooks und Smartphones. Tools, um online mit Kollegen zusammen zu arbeiten, aber auch moderne und ansprechende Räume, inklusive Sozialräume.

Auch die Work-Life-Balance hat große Bedeutung

Den Einklang von Beruf und Privatleben herzustellen, ist für viele, gerade junge Arbeitnehmer, die eine Familie haben oder haben wollen, ein wichtiger Punkt. Hier können Arbeitgeber mit flexiblen Arbeitszeiten, der Möglichkeit des mobilen Arbeitens oder Leistungen punkten, die das Wohlbefinden der Mitarbeiter steigern. Dazu gehören beispielsweise firmeneigene Plätze in Fitnessstudios oder die Massage am Arbeitsplatz.

Nicht unerheblich für viele Arbeitnehmer ist ebenfalls, dass das Unternehmen, für das sie arbeiten würden, ihren Wertvorstellungen entspricht.

So finde ich den richtigen Arbeitgeber

Natürlich sind persönliche Erfahrungen und Empfehlungen gut, wenn man einen neuen Arbeitgeber sucht. Will man von den Erfahrungen vieler Menschen partizipieren, sollte man sich dort umschauen, wo man deren Erfahrungen erfahren kann. Dabei ist das Internet hilfreich, da es den Blick über den eigenen Bekanntenkreis zulässt. In Bewertungsportalen wie https://gowork.de finden sich die persönlichen Erfahrungsberichte von Arbeitnehmern. Sie bieten aber auch eine Einstufung der Arbeitgeber anhand eine Rankings, das auf zahlreiche Bewertungen beruht.

Fazit

Nie waren die Möglichkeiten für Arbeitnehmer so gut, den richtigen Arbeitgeber für sich zu wählen. Um einen Überblick zu behalten, bieten sich Bewertungsportal an, um sich über potenzielle Arbeitgeber zu informieren oder sie anhand der Bewertungen von Firmen als Arbeitgeber in die Wahl zu ziehen, die man bislang nicht in seiner persönlichen Favoritenliste hatte. dl