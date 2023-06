Kosteneffizient und flexibel: Warum sich das Mieten eines Anhängers in der Stadt lohnt

Ratgeber - Wer in der Stadt wohnt und kein eigenes Auto hat, dem mag so mancher Gedanke ein bisschen Sorge bereiten: Wie soll ich den nächsten Umzug nur schaffen? Wie kann ich die neuen Möbel nach Hause transportieren? Was ist, wenn ich mal eine neue Waschmaschine oder eine große Pflanze kaufen möchte? Für all diese Fragen gibt es natürlich auch in der Stadt Lösungen.

So kann zum Beispiel ein Umzugsunternehmen angeheuert werden, die Möbel und Waschmaschine genauso wie die Pflanze geliefert werden. Allerdings braucht es für all diese Lösungen auch das nötige Kleingeld. Darum soll im Folgenden eine Alternative aufgezeigt werden, die sowohl das Portemonnaie als auch die Nerven schont.

Ein Anhänger als Allrounder

Wer kein eigenes Auto besitzt, der hat oftmals Zugang zu einem entweder geliehenen Wagen oder kann sich dieses kostengünstig bei verschiedenen Anbietern kurzzeitig mieten. Genauso kann man auch einen Anhänger mieten. Die überdimensionierten Kisten auf zwei Rädern helfen dabei, große und schwere Gegenstände problemlos zu transportieren. Außerdem sind sie meistens genauso breit wie ein normaler PKW, weswegen sie sich auch für die Stadt optimal eignen. Aber noch ein paar mehr Vorteile bieten Anhänger in der Stadt:

Flexibilität

Durch das Mieten eines Anhängers wird Flexibilität geschaffen die bereits genannten großen, schweren oder sperrigen Gegenstände von einem Ort zum anderen zu transportieren. Hierbei ist es egal, ob es sich um Möbel, Baumaterialien, Gartenutensilien oder andere Objekte handelt: Ein Anhänger bietet definitiv ausreichend Platz für den Transport, welcher sich nach dem eigenen Zeitplan richten kann. So gibt es keine Kommunikationsschwierigkeiten mit Lieferanten oder Umzugsunternehmen mehr.

Kostenersparnis

Ein eigenes Fahrzeug zu besitzen, kann durchaus teuer sein und ist gerade in der Stadt oftmals nicht wirklich notwendig. Anstatt also das Geld von einem nicht genutzten Auto fressen zu lassen, lohnt es sich im Bedarfsfall ein Auto und einen Anhänger zu mieten. So wird nur für die tatsächliche Nutzungsdauer bezahlt und weder die Versicherung, Wartung noch andere Kosten müssen übernommen werden.

Zwar ist der Benzinverbrauch oftmals durch die Nutzung eines Anhängers erhöht, allerdings steht dies dennoch in keinem Verhältnis zu dem Verbrauch von großen Fahrzeugen.

Sicheres Fahrgefühl

Gerade für Personen, die nicht an regelmäßiges Autofahren gewöhnt sind, kann das plötzliche Führen eines Fahrzeugs eine Herausforderung darstellen. Ein Anhänger ist darum oftmals besser als ein sperriger Transporter, da er ein sicheres Fahrgefühl ermöglicht.

Zwar muss auch bei der Nutzung eines Anhängers auf eine bestimmte und besonders vorsichtige Fahrweise geachtet werden, die besonders in den Kurven von hoher Wichtigkeit ist, doch ist der Anhänger genauso breit wie der PKW und passt darum problemlos durch etwas engere Gassen und Einbahnstraßen.

Außerdem wird für den Anhänger kein gesonderter Führerschein benötigt. Während ab einer gewissen Größe für Transporter tatsächlich ein LKW-Führerschein notwendig ist, kann ein Anhänger auch mit einem ganz normalen Führerschein bedient werden.

Zudem haben auch die meisten Autos eine Anhängerkupplung. Große Transporter sind außerdem manchmal im innerstädtischen Gebiet aufgrund einer fehlenden grünen Plakette nicht erlaubt. Dies wird mit dem Anhänger ebenfalls übergangen, da es nur auf die Plaketten des ziehenden Wagens ankommt.