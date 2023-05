Heizkosten: Wer als Ölheizungsbesitzer in Stadt & Land Geld zurück bekommt

Ratgeber - 2022 war ein besonders teures Jahr beim Heizen. Harburger in Stadt & Land haben jetzt die Möglichkeit ein Teil der Kosten vom Staat ersetzt zu bekommen. Hartefallhilfen heißt das. Philipp Hagel vom Ölhändler Louis Hagel mit Sitz Eversween, weiß genau, wer einen Anspruch hat und wie es geht.

Wie kommt man überhaupt an die Hilfe?

Philipp Hagel: "Der Antrag kann online gestellt werden. Für Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg ist das entsprechende Verfahren von der Stadt Hamburg bereitgestellt."

Wer ist berechtigt solche Härtefallhilfen in Anspruch zu nehmen?

Philipp Hagel: "Der Antrag muss von demjenigen gestellt werden, der die Heizung betreibt und den Energieträger, also das Heizöl, Einkauf. In Einfamilienhäusern ist das in der Regel der Eigentümer oder der Mieter, der darin wohnt. Bei Mietshäusern mit Zentralheizung muss in den meisten Fällen nur der Vermieter den Antrag stellen."

In welcher Höhe kann ich eine Rückzahlung erwarten?

Philipp Hagel: "Haushalte, deren Kosten für Heizöl und andere nicht leitungsgebundene Energieträger sich im Vergleich zum Jahr 2021 mehr als verdoppelt haben, können 80 Prozent der über die Verdopplung hinausgehenden Mehrkosten erstattet bekommen. Die maximale Entlastung liegt bei 2.000 Euro pro Haushalt. Es müssen allerdings mindestens Mehrkosten in Höhe von 100 Euro angefallen sein."

Bis wann muss ich den Antrag stellen?

Philipp Hagel: "Ein Antrag auf Härtefallhilfen kann im jeweils zuständigen Bundesland bis zum 20. Oktober 2023 gestellt werden. Wir haben auf unserer Internetseite noch einmal die wichtigsten Fakten zu dem Thema zusammen getragen, eine Weiterleitung direkt zum Antrag und auch Fallbeispiele eingestellt, an denen man sich orientieren kann. Falls danach noch Fragen offen sind, kann man sich auch telefonisch direkt an mich wenden." zv