Kreativ zur inneren Ruhe – Mit diesen Hobbys finden Sie zu sich selbst

Ratgeber - Konstanter Stress ist einer der Hauptfeinde der psychischen sowie physischen Gesundheit. Bei immer mehr Menschen verursacht er Erkrankungen wie Burnout, Angstzustände und andere psychische Störungen sowie körperliche Gesundheitsprobleme. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist Stress der wichtigste Risikofaktor für Krankheiten im Allgemeinen.



Daher ist es wichtig, einen persönlichen Weg der Stressbewältigung zu finden, damit die Auswirkungen auf die Gesundheit möglichst gering sind. Manche Menschen finden ein Ventil für den Stress in sportlicher Aktivität, andere hingegen in der Gartenarbeit. Haben Sie noch nicht das richtige Ventil gefunden, sollten Sie einmal kreative Arbeiten für sich entdecken. Hiervon gibt es zahlreiche, sodass wir Ihnen im Folgenden zwei – noch etwas unbekannte – Kreativtechniken näherbringen möchten.

Diamond Painting – Glitzernde Entspannung genießen

Diamond Painting ist, wie der Name bereits verrät, eine glitzernde Freizeitbeschäftigung. Das Diamond Painting besteht aus mehreren Bestandteilen. Zunächst erhalten Sie eine Selbstklebende Leinwand inklusive Schutzfolie zum einfachen Anbringen der Steinchen. Zu Beginn lösen Sie einen kleinen Teil der Folie, um den Kleber darunter freizulegen. Nun beginnen Sie mit dem beigefügten Werkzeugset die Bearbeitung dieser noch nicht all zu spektakulären Motive. In einem Sortier-Behälter bekommt jede Farbe der beigefügten quadratischen Acryl-Diamant-Steinchen einen eigenen Platz. Auf der selbstklebenden Leinwand erkennen Sie, an welcher Stelle, welcher Stein geklebt werden soll. Bereits nach wenigen Minuten erkennen Sie die wunderschöne Ausstrahlung der bunten Steinchen. Aus einer tristen Leinwand entsteht ein glitzerndes Bild, das jeden Raum verzieren wird.

Dieses Hobby erfordert nicht nur eine ruhige Hand, sondern bietet auch Anfängern und Anfängerinnen die Möglichkeit, vollkommen in die Kunst einzusteigen. Zudem sind Sie nicht gezwungen, das Diamond Painting sofort zu vollenden. Wenn Sie Lust haben sich etwas zu entspannen abreiten Sie an dem Motiv Ihrer Wahl weiter. Der Facettenreichtum reicht von Diamond Painting Tier Motive über Naturlandschaften bis hin zu personalisierten Vorlagen. Dabei können Sie beispielsweise ein Foto auf Leinwand drucken lassen und dieses dann mit den wunderschönen quadratischen Acryl-Diamant-Steinchen bekleben.

Wandersteine – Kreativ Freude gestalten

Wandersteine – Ein Begriff, mit dem Sie sicherlich noch nichts anfangen können. Dabei handelt es sich um ein Hobby, das Zeit in der Natur mit Kreativität verbindet. Unter einem Wanderstein versteht sich ein Stein, den Sie bemalen und dann an einem beliebigen Ort auslegen. Wer diesen Stein findet, darf ihn entweder behalten oder legt ihn an einem neuen Ort wieder aus. Zu Beginn dieser kreativen Beschäftigung müssen Sie jedoch passende Natursteine finden. Begeben Sie sich in die Natur, schauen Sie, was diese bereithält, und sammeln Sie glatte, kleine oder große Steine. Anschließend bemalen Sie diese mit einem Motiv nach Ihren Wünschen. Dazu nutzen die meisten Künstler und Künstlerinnen Acrylfarbe, die anschließend mit einem Klarlack versiegelt wird.

Ist der Stein fertig gestaltet und getrocknet, kann er an einem Ort Ihrer Wünsche ausgelegt werden. Zudem nutzen viele Fans von Wandersteinen die Sozialen Medien, um in Gruppen über Ihre neusten Kunstwerke zu sprechen. Wer den Wanderstein findet, kann ebenfalls in einer entsprechenden Gruppe ein Foto hochladen. Somit sieht der oder die Künstlerin stets, wo sich der kleine Wanderstein befindet.