Von den Cyclassics bis zum Grand Prix de Buchholz – Radsport in Hamburg und Umgebung

Ratgeber - Der Radsport boomt! Seit einigen Jahren erleben Radrennen eine neue Popularität in Deutschland. Und das gilt insbesondere auch für Hamburg. Die Tour de France ist natürlich das alljährliche Highlight im Radsport-Kalender. Doch auch die Hansestadt hat so manches spannende Radrennen zu bieten – allen voran natürlich die Hamburger Cyclassics. Aber auch kleinere Amateur- und Jedermann-Rennen wie beispielsweise der Große Preis von Buchholz locken die Hanseaten auf das Velo und an die Strecke. Hamburg ist eine Stadt mit einer reichen Radsporttradition, die mit einer Vielzahl aufregender Radrennen für jeden etwas zu bieten hat. Von den hochkarätigen Cyclassics bis hin zu lokalen Events wie dem Großen Preis von Buchholz tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Radrennen in Hamburg.

Cyclassics Hamburg – Die Stars in Hamburg

Das bekannteste und wichtigste Radrennen in Hamburg ist ganz klar das Cyclassics. Seit der Erstaustragung im Jahr 1996 zieht diese Veranstaltung regelmäßig Profi-Radfahrer aus aller Welt an. Die Strecke führt die Teilnehmer durch die atemberaubenden Straßen Hamburgs und die umliegenden Regionen. Highlight ist natürlich jedes Jahr der Anstieg zum Waseberg mit einer Steigung von gut 16 Prozent. Seit 2011 gehören die Cyclassics Hamburg zur UCI World Tour, was regelmäßig für ein hochkarätiges Fahrerfeld sorgt. Das rund 250 km lange Rennen findet in der Regel im August statt. Die Ausgabe 2023 ist für den 20. August angesetzt. Das bedeutet, dass hier auch wieder einige Stars der Tour de France an den Start gehen werden. Vielleicht ist ja sogar einer Tour-Favoriten der besten Wettanbieter für Sportwetten wie Tadej Pogacar oder Jonas Vingegaard am Start. Letztes Jahr war unter anderem der Gewinner des Grünen Trikots, Wout van Aert, mit von der Partie.

Der Große Preis von Buchholz – Ein Rennen für alle

Der Große Preis von Buchholz ist ein beliebtes Radrennen, das jedes Jahr im Herzen von Hamburgs Umland stattfindet. Dieses Jahr wurde der Grand Prix an Christi Himmelfahrt zum 31. Mal ausgetragen und kann damit sogar auf eine längere Geschichte zurückblicken als die Cyclassics. Bei dem Hauptrennen treten sowohl Kontinental-Teams als auch semiprofessionelle Elite-Amateure an. Die Siegerliste ist auf jeden Fall mit großen Namen wie Erik Zabel, Rolf Aldag oder Fabian Wegmann geschmückt. Beim Großen Preis von Buchholz haben ambitionierte Amateure ebenso wie Hobbyfahrer die Möglichkeit, ihre Kräfte zu messen und ihre Leidenschaft für den Radsport zu leben. Die Strecke führt durch urige Dörfer und bietet eine Mischung aus anspruchsvollen Anstiegen und schnellen Abfahrten.

Die Radrennbahn Hamburg – Eine Hommage an die Radsportgeschichte

Natürlich hat auch der Bahn-Rennradsport eine Geschichte in Hamburg. Angefangen bei der 1911 erbauten Radrennbahn Hamburg, auch Alsterdorfer Radrennbahn bekannt, welche als ein historisches Juwel im Hamburger Radsport gilt, bis hin zur Radrennbahn des Radsport-Verbandes Hamburg e.V. Diese wurde 1961 eröffnet und hat 1995 ihr charakteristisches Dach erhalten, welches mit rund 7000 Quadratmeter eines der größten Zeltdächer Europas ist. Die rund 250 Meter bieten den Radsportlern in Hamburg perfekte Trainingsbedingungen. Selbstverständlich werden auf der Radrennbahn auch regelmäßig Radrennen und Turniere veranstaltet.

Die besten Strecken und Anstiege rund um Hamburg

Wer nun selbst Lust bekommen hat, mit dem Rennrad seine Runden zu drehen, für den haben wir zum Abschluss noch ein paar Tipps, wo das Radfahren rund um Hamburg besonders viel Spaß macht. Wer die passenden Anstiege sucht, muss nämlich nicht extra ins Gebirge radeln, sondern findet auch in und um Hamburg anspruchsvolle Hügel. Allen voran ist hier natürlich der Waseberg im Stadtteil Blankenese zu nennen. Auf einer Länge von rund 300 Metern wird es knackig steil. Der Waseberg gehört natürlich auch zum festen Bestandteil der Cyclassics. Ebenfalls eine sportliche Herausforderung bietet der Mühlenberger Weg. Zwar ist dieser nicht ganz so steil wie der Waseberg, allerdings bietet er mit seinen Serpentinen einen Hauch von Alpe d’Huez. Zuletzt sollen auch die Harburger Berge, etwas außerhalb des Stadtgebietes nicht vergessen werden. Hier wird es richtig schön hügelig.

Hamburg ist zweifellos ein Eldorado für Radsportliebhaber. Von den weltberühmten Cyclassics bis hin zum Großen Preis von Buchholz gibt es eine Vielzahl aufregender Radrennen und Möglichkeiten selbst auf dem Rad aktiv zu werden. Aber ganz gleich, ob man selbst aktiv teilnimmt oder als Zuschauer dabei ist, Veranstaltungen wie die Cyclassics bieten eine tolle Gelegenheit, den Radsport in all seinen Facetten live zu erleben und die leidenschaftliche Atmosphäre eines Rennens zu spüren. Also schnappen Sie sich Ihr Fahrrad oder suchen Sie sich einen guten Platz an der Strecke – die Radrennen und Strecken um Hamburg warten darauf, entdeckt zu werden! dl