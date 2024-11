Schmerzende Füße nach langen Tagen: So schaffen Sie schnelle Linderung

Ratgeber - Wenn Sie viel Zeit im Stehen verbringen, kennen Sie vermutlich schmerzende und brennende Füße. Ob Sie nun ungewohnt viel bei einer Städtereise gehen oder beruflich den ganzen Tag auf den Beinen stehen. Wichtig ist, schnelle Linderung zu schaffen. Ansonsten nimmt der Körper automatisch eine Schonhaltung ein, bei der unter anderem die Knie und der untere Rücken überlastet werden.

Bequemes, aber richtiges Schuhwerk tragen

Wenn Sie den ganzen Tag auf den Beinen sind, ist bequemes Schuhwerk das A und O. Doch nicht alle bequemen Schuhe sind am Ende des Tages auch gesund für Ihre Füße. Achten Sie daher beim Schuhkauf nicht nur auf den Gehkomfort. Die Schuhe sollten wie bei MBT eine gesunde Körperhaltung fördern und eine normale Abrollbewegung des Fußes fördern. So können Sie sicherstellen, dass Ihre Beine den ganzen Tag über auch im Stehen möglichst wenig beansprucht werden. Oft reicht es schon aus, einmal das passende Schuhwerk zu finden, um dann in weiterer Folge schmerzfrei durch den Tag gehen zu können. Wichtig ist aber auch, dass Sie die richtige Schuhgröße wählen. Bei einer zu kleinen Größe werden Ihre Zehen unnatürlich gequetscht, was eine Fehlhaltung erzwingt. Zu große Schuhe hingegen bieten Ihrem Fuß keinen Halt. Deswegen verkrampfen sich die Zehen dann automatisch, damit Sie nicht aus dem Schuh rutschen. Auch das begünstigt schmerzende Sohlen am Abend.

Hausmittel bei schmerzenden Füßen

Selbst die besten Schuhe schützen manchmal aber nicht vor den Schmerzen, die im Zuge einer Überlastung auftreten. Wenn Sie die Sehnen und Muskeln plötzlich ungewohnt stark belasten, reagieren die Füße gereizt. Das tritt vor allem nach Wanderungen, dem Joggen oder einer Sightseeing-Tour auf. In dem Fall sollten Sie die bewährten Hausmittel kennen, die Linderung versprechen. Hier hilft nämlich oft nur abzuwarten und die Beine zu schonen. Der Heilungsprozess kann beispielsweise mit Fußbädern schneller vonstattengehen. Das warme Wasser entspannt Muskeln und Gelenke und sorgt dafür, dass die Regeneration beschleunigt wird. Auch Essig und Rosmarinöl wird eine wohltuende Wirkung nachgesagt. Die Essig-Behandlung für die Füße sollten Sie allerdings nicht anwenden, wenn in Kürze ein Termin ansteht. Dann ist es doch besser, auf das Rosmarinöl oder einfach ein warmes Fußbad zurückzugreifen.

Entspannungsübungen für schmerzende Füße

Wenn Ihre Füße nach einem langen Tag schmerzen oder brennen, können Sie auch mit einfachen Übungen entgegenwirken. Für die Entspannungstechniken braucht es in der Regel kein Zubehör, sodass Sie gemütlich nach Feierabend loslegen können.

Zehen stretchen: Setzen Sie sich auf einen Stuhl und stellen Sie die Füße flach auf den Boden. Hebe die Zehen langsam an, während der Fußballen am Boden bleibt. Im Anschluss senken Sie die Zehen wieder ab und spreizen sie dabei leicht.

Fersenheben: Stellen Sie sich barfuß hin, die Füße hüftbreit auseinander. Jetzt heben Sie langsam die Fersen, sodass Sie auf dem Fußballen und den Zehen balancieren. Halten Sie die Position für fünf Sekunden, dann senken Sie die Fersen langsam ab.

Die Fußrolle: Setzen Sie sich bequem hin und stellen Sie einen Fuß auf einen Tennisball. Rollen Sie den Ball nun langsam und mit Druck von der Ferse bis zu den Zehen.

Mit diesen drei täglichen Übungen stärken Sie nicht nur die Muskulatur in den Füßen. Auch die Sehnen werden gedehnt und die Fußreflexzonen massiert. Die wohltuende Wirkung der Übung zeigt sich aber nur dann, wenn Ihre Füße nicht stark überbelastet sind. Bei stechenden Schmerzen nach einer Wanderung oder dem Joggen ist es oft einfach am besten, die Beine hochzulegen und sich eine wohlverdiente Pause zu gönnen. dl