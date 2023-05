Shoppen für das neue Familienglück: Was wird gebraucht?

Ratgeber - Eine neue Familie zu gründen, erfüllt mit Freude und Aufregung. Doch es kann besonders dann, wenn das Babyglück immer näher rückt, auch großen Stress erzeugen. So manch ein Elternteil könnte ein bisschen überfordert sein, wenn es an die Shoppingliste für das neue Kinderzimmer geht. Was wird alles gebraucht?

Wer bereits Kinder hat, der mag sich da sicher fühlen und eher über Anschaffungen wie ein Trampolin für die Größeren nachdenken, doch besonders für all jene, die das erste Kind bekommen, kann es schwierig sein, zwischen all den vielen Ratgebern und Büchern zu navigieren. Um ein bisschen Ordnung in das Chaos zu bringen, kommt hier jetzt ein kleiner Überblick, was auf keinen Fall auf der Shoppingliste fehlen sollte.

Ein Schlafplätzchen: Die Wiege

Eine der schon von Anfang an wichtigsten Dinge ist natürlich ein angemessenes Schlafplätzchen. Es gibt viele Varianten eines Babybett, so kann dies zum Beispiel eine Wiege sein, ein Beistellbettchen oder Stubenwagen. Alles davon hat seine Vor- und Nachteile. Eine Wiege ist jedoch besonders und seit Generationen beliebt, da sie sowohl ein kuscheliges Nest für das kleine Wunder bietet als auch die Schaukelfunktion beim Einschlafen helfen kann.

Zum Spazierengehen: Der Kinderwagen

Auch wenn es in den ersten Momenten so scheint, als wenn man das kleine Menschenkind niemals wieder loslassen möchte, geht es dann meistens doch sehr schnell und aus dem Federgewicht wird ein Wonneproppen. Beim Spazierengehen ist es jedoch nicht nur deswegen gut, einen Kinderwagen zu haben. In diesem kann das Kind auch wunderbar einschlafen oder von einem sicheren Platz aus die Natur beobachten.

Die Auswahl eines Kinderwagens wiederrum kann aufreibend sein, da es mittlerweile unfassbar viele Modelle auf dem Markt gibt. Auf einige wichtige Funktionen sollte neben der Optik aber geachtet werden: Praktisch ist es, wenn sich der Kinderwagen gut zusammenklappen lässt und damit verstaubar ist.

Auch sollte er über einen ausreichend großen Sonnenschutz verfügen, der jedoch in der Ausfahrbarkeit einstellbar ist. Zudem ist es praktisch, wenn der Kinderwagen ein bisschen weiteren Stauraum für Snacks, Getränke und die Wickeltasche bietet.

Zum Liebhaben: Das Tragetuch

Der Kinderwagen sollte dennoch eine, aber nicht die einzige Möglichkeit für den Transport des Kindes sein, schließlich brauchen Menschen Körperkontakt. Hierfür bietet sich am besten ein sogenanntes Tragetuch oder eine Tragetasche an. Damit kann das Baby vor den Bauch oder auf den Rücken geschnallt werden und ist immer nah am warmen Körper.

Für die Mobilität: Der Autositz

Natürlich darf ein Kindersitz für das Auto nicht fehlen, wenn denn eines besessen und genutzt wird. Aber selbst, wenn nicht, ist es trotzdem sinnvoll sich einen Kindersitz anzuschaffen, falls man gemeinsam mit dem Kind mal unerwartet bei Freunden oder den Eltern mitfährt. Der Autositz ist natürlich unerlässlich in solchen Situationen und sollte darum griffbereit sein.

Wenn das Malheur passiert: Der Wickeltisch

Eine letzte ganz wichtige Anschaffung ist der Wickeltisch. Wie der Name verrät, wird das Kind hier gewickelt und gebraucht wird so ein Tisch darum mehrmals am Tag über einige Jahre. Eine gute Anschaffung. Außerdem kann hiermit auch wunderbar Stauraum geschaffen werden für all die Wickelutensilien, die sich im Laufe der Zeit so ansammeln. dl