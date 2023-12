Trading von der Pike auf lernen und an der Börse erfolgreich handeln

Ratgeber - Seitdem der Börsenhandel online gegangen ist, strahlt er für viele Deutsche eine große Faszination aus. Kann doch nun jeder Erwachsene versuchen, am Bildschirm und in Echtzeit ein Vermögen anzusammeln. Doch laut dem erfahrenen Börsenspezialisten Andre Witzel gelingt das den wenigsten Neulingen auf Anhieb. “In der Regel treten Anfänger dem komplexen Wertpapierhandel zu unbedarft gegenüber und bezahlen schmerzhaftes Lehrgeld, weil sie unvorbereitet und ohne das notwendige Wissen ihr Kapital einsetzen”.

Der bekannte Experte spricht dabei aus eigener Erfahrung, war doch auch seine Börsenkarriere mit einem holprigen Start verbunden. Aus diesem Grunde hat er mit einigen erfahrenen Kollegen mit Trading.de eine Online-Börsen-Schule gegründet, “um Neulinge auf das Unterfangen Trading gründlich vorzubereiten.” Es geht ihm bei dem Vorhaben darum, angehende Börsianer von der Pike auf zu trainieren, sodass sie vor allem in der Anfangsphase schmerzhafte Verluste vermeiden.

Welche Ziele können mit Trading verfolgt werden?

Trading als moderne Handelsform im Börsengeschäft wird von immer mehr Menschen in Angriff genommen, die damit die folgenden Ziele verbinden:

Generierung eines passiven Einkommens

Vermögensaufbau

Berufswechsel

Finanzielle Unabhängigkeit

Verbesserung der Altersvorsorge

Der Wunsch nach einer ortsunabhängigen Beschäftigung

Trading – was genau wird darunter verstanden?

In der direkten Übersetzung bedeutet “Trading” so viel wie "Handeln". Diese Definition ist aber nicht ganz korrekt. Wird der Handel mit Wertpapieren doch in zwei übergeordnete Gruppierungen eingeteilt. Sowohl Trader als auch Investoren versuchen, mit dem Handel von Finanzinstrumenten und Vermögenswerten Geld zu verdienen. Die Vorgehensweise ist dabei komplett verschieden.

Wie grenzt sich Trading vom Investment ab

Beim Investieren handelt es sich um den Kauf von Unternehmensanteilen. Die Anleger erwerben Aktien, Anleihen oder sonstige Vermögenswerte, um sie langfristig ins Depot zu legen.

Investoren richten sich bei ihrer Kaufentscheidung nach der Fundamentalanalyse. Sie untersuchen und bewerten die Papiere anhand diverser Unternehmensdaten und beziehen auch äußere Einflüsse wie die weltpolitische Lage in ihre Kaufentscheidung ein. Am Ende profitieren sie von der stetigen Wertsteigerung, die dem Börsenhandel zu eigen ist.



Trading – schneller Handel mit gewinnträchtigen Finanzinstrumenten

Trading mit Plan bedeutet, dass mithilfe der Beobachtung des historischen Verlaufs der Charts (Technische Analyse) Trends identifiziert werden, denen so lange wie möglich zu folgen ist. Alle äußeren Einflüsse werden als gegeben hingenommen und sind im aktuellen Kurswert eingepreist.

Dabei werden die Vermögenswerte nicht gekauft oder verkauft. Es wird vielmehr auf die Kursentwicklung eines Basiswertes in einem bestimmten Zeitrahmen gewettet. Die Zeitspanne nimmt selten mehr als ein paar Tage in Anspruch.

Gewinne bei steigenden und fallenden Kursen

Die meisten Trades laufen innerhalb weniger Stunden bis zu einigen Minuten ab. Entwickelt sich ein Kurs in die vom Trader angenommene Richtung, wird ein Gewinn generiert. Irrt sich der Trader, kommt es zum Verlust und das eingesetzte Kapital wird dem Broker zugeschrieben. Auf diese Art und Weise ist es laut Witzel möglich, sowohl aus steigenden als auch aus fallenden Kursen Gewinne zu ziehen. Eine professionelle Trading-Ausbildung vermittelt Anfängern frühzeitig ein Gefühl für diese Entwicklungen.

Einsatz von Hebeln multipliziert Gewinne und Verluste

Ein weiteres Merkmal, welches Trading vom Investment unterscheidet, ist der Einsatz von Hebeln. Dabei handelt es sich um Multiplikatoren, die es dem Trader erlauben, mit geringem Kapitaleinsatz hohe Gewinne zu erzielen. Genau bei diesem Punkt sieht Witzel für Neulinge eine große Gefahr. “Die Hebel wirken nämlich auch dann, wenn es zu Verlusten kommt. Auch diese multiplizieren sich.”

Anfänger ohne das notwendige Grundwissen um die Marktmechanismen entscheiden meist aus dem Bauch heraus und verlieren auf diese Weise hohe Summen. Eine professionelle Trading-Ausbildung, wie sie Trading.de vermittelt, klärt Neulinge dagegen frühzeitig über die Gefahren auf, sodass sich Anfangsverluste auf ein Minimum reduzieren lassen.

Welche Märkte sind für Trading geeignet?

Zwar lassen sich alle Märkte traden, am meisten Erfolg versprechen jedoch moderne Finanzinstrumente, die nicht jedermann geläufig sind. Die folgenden Märkte sind mit den besten Ergebnissen verbunden:

Derivate

Kryptowährungen

Devisen (Forex)

Indexfonds

Exchange Traded Funds (ETF)

Contracts for Difference (CFD)

Rohstoffe

Edelmetalle

Optionen

Aktien

Warum ist eine Trading-Ausbildung sinnvoll?

Inzwischen dürfte ersichtlich geworden sein, dass Trading ein sehr komplexes Unterfangen ist. Es ist ein umfassendes Marktverständnis notwendig und ein ausgeprägtes Wissen über die profitabelsten Finanzinstrumente und Strategien, um erfolgreich zu handeln.

Zudem muss das Handling der Software so lange geübt werden, bis sie automatisch bedient werden kann. Eine umfassende Ausbildung bereitet Neulinge auf die meisten Unwägbarkeiten vor, sodass sie mit dem notwendigen Selbstvertrauen das virtuelle Börsenparkett betreten können.

Was kann mit einer Trading-Ausbildung angefangen werden?

Trading ist eine Profession, die sowohl selbständig als auch im Angestelltenverhältnis durchgeführt werden kann. Arbeitgeber sind in der Regel Investmentbanken und Finanzdienstleister, die im Wertpapierhandel tätig sind. Dabei wird ein festes Gehalt gezahlt, im Erfolgsfall fallen Boni an. Gewinne, auch wenn sie die Millionengrenze überschreiten, fließen aufs Konto des Arbeitgebers.

Als selbständiger Trader wird auf eigene Rechnung gearbeitet. Die Gewinne fließen ins eigene Depot, Überschüsse sind am Jahresende zu versteuern. Gerade selbständig beschäftigte Trader profitieren von einer professionellen Ausbildung, da sie Verluste mit ihrem eigenen Kapital ausgleichen müssen.

Welche Inhalte umfasst eine Online-Ausbildung bei Trading.de?

Die Kurse und Webinare von Trading.de richten sich an Neulinge. Auch Fortgeschrittene können von der Ausbildung profitieren, die etwa drei Monate in Anspruch nimmt und das Börsenwissen in mehreren aufeinander abgestimmten Module vermittelt:

Grundlagen : In einem Einführungskurs werden den Absolventen die Basics des Wertpapierhandels nähergebracht.

: In einem Einführungskurs werden den Absolventen die Basics des Wertpapierhandels nähergebracht. Analyse der Märkte : Dabei wird das Marktverhalten und dessen umfangreiche Mechanismen unter die Lupe genommen.

: Dabei wird das Marktverhalten und dessen umfangreiche Mechanismen unter die Lupe genommen. Technikkurs : Dieses Modul beschäftigt sich mit der Handhabung und Funktionsweise der verschiedenen Handelsplattformen.

: Dieses Modul beschäftigt sich mit der Handhabung und Funktionsweise der verschiedenen Handelsplattformen. Finanzinstrumente : Die profitabelsten Vermögenswerte werden vorgestellt.

: Die profitabelsten Vermögenswerte werden vorgestellt. Risikominimierung : Ein wichtiger Punkt, der alle Komponenten eines soliden Risikomanagements umfasst.

: Ein wichtiger Punkt, der alle Komponenten eines soliden Risikomanagements umfasst. Trading-Strategien : In diesem Abschnitt geht es um Strategien und Strategieentwicklung.

: In diesem Abschnitt geht es um Strategien und Strategieentwicklung. Fehleranalyse : Mit der peniblen Führung eines Trading-Tagebuchs wird die Wiederholung von Fehlern vermieden.

: Mit der peniblen Führung eines Trading-Tagebuchs wird die Wiederholung von Fehlern vermieden. Emotionskontrolle: Die Absolventen lernen, wie sie ihre Gefühle beherrschen.

Welche Vorteile sind mit einer Trading-Ausbildung verbunden?

Im Gegensatz zu Tradern, die sich autodidaktisch auf das Börsengeschehen vorbereiten, wartet die Ausbildung von Trading.de mit den folgenden Vorzügen auf:

Die Lehrveranstaltungen werden von erfahrenen Coaches durchgeführt.

Es wird ein durchdachter Rahmen vorgegeben. Die Studierenden werden anhand eines roten Fadens ins Börsengeschehen eingeführt.

Der Zugang zu den Lehrmaterialien ist unbefristet.

Es steht immer ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung.

Eine zahlreiche Community von aktuellen und ehemaligen Absolventen ermuntert zu einem regen Austausch themenbezogener Informationen.

Dem Online-Lehrgang kann berufsbegleitend beigewohnt werden.



Fazit

Wenn Trading professionell betrieben wird, kann ein solides Einkommen erwirtschaftet werden, sofern die Gewinne die Verluste übersteigen. Gerade Anfängern fällt es schwer, mangels Informationen und Erfahrung ihre Verluste überschaubar zu halten. Eine solide Ausbildung, wie sie von Trading.de angeboten wird, vermittelt Neulingen das notwendige Grundwissen, um nicht schon zu Beginn im Defizit zu landen.