Was ist die Tiefe bei einem Garderobenschrank?

Ratgeber - Die meisten Verbraucher sind der Meinung, dass bei der Auswahl von Möbeln, einschließlich der Kleiderschränke, der wichtigste Parameter das Material ist, aus dem der Hersteller das Möbelstück gefertigt hat. Das ist natürlich richtig, aber ebenso wichtig ist es, ein Modell zu wählen, das alle notwendigen Aufbewahrungsgegenstände aufnehmen kann und die richtigen Maße hat, sodass die Neuanschaffung im richtigen Raum untergebracht werden kann.

Schließlich können Kleiderschränke sowohl in der Diele als auch im Schlafzimmer aufgestellt werden, natürlich in verschiedenen Ausführungen. Das wichtigste Kriterium bei der Auswahl auf moebel.Ladendirekt.de ist daher die Größe des Raumes, in dem der Kleiderschrank aufgestellt werden soll, und natürlich seine Maße. Versuchen wir herauszufinden, welche Tiefe und Höhe der Schrank haben sollte, je nachdem, wo er aufgestellt werden soll.

Tiefe

Die optimale Tiefe des Kleiderschranks wird mit 60 cm angegeben, und zu den wichtigen Vorteilen dieses Parameters gehören die folgende:

ein Kleiderschrank mit einer Standardtiefe ist einfach zu benutzen, da er über eine ausgezeichnete Speicherkapazität verfügt;

wenn das Modell eine größere Tiefe hat, etwa 90 cm, dann ist es äußerst problematisch, an Dinge heranzukommen, die in der hintersten Ecke gefaltet sind;

optimale Tiefe für Schränke liegt bei 40–55 cm; eine zu schmale Ausführung mit einer Tiefe von höchstens 30 cm bietet keinen Platz für viele Dinge, und solche Modelle, vor allem zu hohe, werden von Experten als äußerst instabil bezeichnet.

Es ist ebenso wichtig, bei der Berechnung der Tiefenparameter die Größe der Beschläge zu berücksichtigen, genauer gesagt, das Schiebesystem, d. h. es fügt den fertigen Anzeigen zusätzliche 10–12 cm hinzu.

Höhe

Bei den Höhenparametern gibt es je nach dem gewählten Modell und der Deckenhöhe erhebliche Unterschiede. In der üblichen Ausführung liegt der Parameter zwischen 2,4 und 2,7 m, aber wenn das Modell auf Bestellung gefertigt wird, kann die Höhe auf Wunsch des Kunden sogar 3,5 m erreichen.

Diese Ausführung wird durch ein Zwischengeschoss ergänzt, da die Standardgröße der Spanplatte, die die Basis des Möbels bildet, eine Höhe von nur 2,78 m erreicht. In einem Standard-Schlafzimmer oder einem Flur werden am häufigsten Schrankmöbel mit einer Höhe von höchstens 2,5 m aufgestellt.

Breite

Die Breitenparameter eines Kleiderschranks hängen in erster Linie von der Größe des Profils ab, das die Basis der gesamten Konstruktion bildet. Betrachtet man die Standardparameter, so kann die Tiefe zwischen 55 und 60 cm und die Breite zwischen 1 und 2,5 m betragen. Diese Maße sind jedoch als Richtwerte zu betrachten, da es keine exakte Norm gibt.

Daher bietet der Hersteller seinen Kunden seine eigene Version der Möbel an: