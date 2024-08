Zahnärzte in München: So findet sich der optimale Zahnarzt in München

Ratgeber - Die Auswahl an Zahnärzten in München ist groß, über 1.100 Praxen stehen potenziellen Patienten zur Verfügung. Entsprechend schwer fällt oft die Entscheidung, welcher Zahnarzt der richtige ist. Die folgenden Tipps erleichtern die Suche nach der optimalen Dentalpraxis in München.

Wo in München sind sehr gute Zahnärzte ansässig?

Im gesamten Stadtgebiet sowie in den Vororten ist eine flächendeckende Versorgung mit Zahnarztpraxen sichergestellt. Die potenziellen Zahnarztpatienten müssen daher keine allzu weiten Wege in Kauf nehmen.

Eine beliebte Zahnarztpraxis befindet sich beispielsweise am Münchener Marienplatz in der Altstadt. Weitere Informationen können Patienten auf www.zahnaerzte-marienplatz.de einholen und über diese Webseite der Zahnärzte aus München ebenso Termine vereinbaren.

Worauf kommt es bei einer guten Zahnarztpraxis an?

Bei Ärzten ist es wichtig, dass die Patienten ein Vertrauensverhältnis aufbauen können. Auch bei schwierigen Themen muss gewährleistet sein, dass die Patienten ihr Anliegen, ihre Sorgen und Ängste ohne Scham schildern können und eine darauf angepasste Behandlung erfahren. Da Zahnarztbesuche bei vielen Menschen eben solche Ängste auslösen, ist es unverzichtbar, dass Praxis, Ärzte und Patienten Hand in Hand miteinander arbeiten.

Gerade für Angstpatienten nimmt die Atmosphäre in der Zahnarztpraxis einen hohen Stellenwert ein. Moderne Münchener Arztpraxen versuchen sich mehr und mehr, vom Image einer sterilen Umgebung loszulösen.

Waren früher Zahnarztpraxen überwiegend weiß, beige oder grau gehalten, versuchen viele Zahnärzte, ihre Praxen farbenfroher und insgesamt einladender zu gestalten. Das kann viele Ängste bereits im Vorfeld reduzieren, wenn beim Eintritt in die Zahnarztpraxis ein heller, moderner Empfangsbereich mit freundlich gestalteten Behandlungsräumen die Patienten empfängt.

Behandlung auf Augenhöhe beim Zahnarzt in München

Empathisches Empfangspersonal, freundliche Arzthelfer und Arzthelferinnen sowie ein höflicher und vertrauensvoller Zahnarzt sind unverzichtbar. Fühlen sich die Patienten gut aufgehoben und verstanden, nimmt das viele Ängste und Vorurteile.

Allerdings unterscheiden sich Ärzte und Patienten teilweise immens. Ob das zwischenmenschliche Verhältnis passt, müssen die Patienten daher stets selbst in Erfahrung bringen. Um einen Zahnarzt zu "testen", können Patienten einen Termin zur Vorstellung vereinbaren. Dabei lernen sie die Praxis und den Zahnarzt kennen. Passt alles, kann ein Behandlungstermin vereinbart werden.

Behandlung von Angstpatienten und Kindern bei beliebten Zahnärzten in München

Zahnärzte sehen sich immer wieder mit Angstpatienten konfrontiert. Mitunter entwickeln Menschen eine regelrechte Panik vor Zahnärzten und reagieren bereits auf die typischen Gerüche und Geräusche mit Angst- und Stresssymptomen.

Viele Zahnarztpraxen in München haben sich daher auf Angstpatienten spezialisiert und bieten ihnen besonders schonende Behandlungsmethoden an.

Dazu zählen beispielsweise intensive, aufklärende Gespräche, eine familiäre Atmosphäre, speziell geschultes Personal oder die Behandlung mit Lachgas oder anderen, stress- und angstreduzierenden Mitteln. Auch gibt es Zahnärzte, die sich speziell auf Kinder spezialisiert haben.

Zahnärzte in München bieten schnelle Hilfe bei Schmerzen

Im Regelfall benötigen Patienten einen Termin. Sollten jedoch starke Schmerzen dazu führen, dass ein normaler Alltag aufgrund der Schmerzbelastung nicht möglich ist, ist eine kurzfristige Behandlung ohne Termin möglich.

Schmerzpatienten werden dann schnellstmöglich behandelt. In jedem Fall ist es aber wichtig, vor dem Gang in die Zahnarztpraxis anzurufen. Bei akuten, starken Schmerzen ist normalerweise eine Behandlung am gleichen Tag möglich, sofern die Probleme im Rahmen der Öffnungszeiten auftreten.

Bei dringenden Fällen außerhalb der regulären Praxiszeiten, etwa abends, nachts und an Wochenenden oder Feiertagen, können sich Patienten in Deutschland generell je nach Wohnort an den lokalen zahnärztlichen Notdienst wenden. Es stehen zu jeder Tages- und Nachtzeit, das gesamte Jahr über, Zahnärzte in München zur Verfügung.

Durch die freie Ärztewahl zum richtigen Zahnarzt in München

In Deutschland können Patienten ihre Zahnarztpraxis aussuchen. Es steht jedem also frei, wo er sich in Behandlung begibt, ganz gleich, in welchem Stadtteil sich Arzt und Wohnanschrift befinden. Das gilt auch für den Fall, dass Patienten von außerhalb ins Stadtgebiet München kommen, um dort einen Zahnarzt aufzusuchen.

Eine Einschränkung gibt es allerdings: sind die Praxen überlastet beziehungsweise ihre Kapazitäten erreicht, können sie Patienten von außerhalb unter gewissen Umständen ablehnen, wenn kein Notfall vorliegt.

In München kann jeder den optimalen Zahnarzt finden

Die große Auswahl unterschiedlicher Zahnarztpraxen stellt sicher, dass jeder Patient, ob Kind oder Erwachsener, eine adäquate Versorgung erhält. Wer einen neuen Zahnarzt in München sucht und spezielle Anforderungen hat, der sollte sich zuvor beim favorisierten Zahnarzt erkundigen, ob diese auch erfüllt werden können. dl