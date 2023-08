Auftakt zum Heimfelder Vogelschießen: Zapfenstreich für Stephan Klensang

Heimfeld – Fackelschein und Nationalhymne: Für seine Majestät Stephan Klensang, dem scheidenden König des Schützenvereins Heimfeld, hat es am Freitagabend den Großen Zapfenstreich gegeben. Und das mit einer super Beteiligung: mehr als 200 Schützen der befreundeten Vereine versammelten sich in der Dämmerung für dieses feierliche Abschieds-Zeremoniell auf dem Sportplatz Alter Postweg.

Unter anderem waren die Könige und Abordnungen der Harburger Schützengilde, und aus Marmstorf, Eißendorf, Fleestedt, Rönneburg und Scheideholz dabei. Gespielt wurde der Zapfenstreich vom Spielmannszug Eißendorf und der Holsteiner Hornmusik. Die Fackelträger kamen von der Freiwilligen Feuerwehr Eißendorf, die ebenfalls mit einer Abordnung dabei war.

„Der Zapfenstreich war ein wundervoller Auftakt für das Heimfelder Vogelschießen. Auch das Wetter hat mitgespielt. Wir freuen uns auf die nächsten ereignisreichen Tage und viele Besucher auf dem Festplatz“, sagte Stephan Klensang, der den Beinamen der Coole trägt, gegenüber harburg-aktuell.

Noch bis Sonntag wird das Vogelschießen am Schießstand und Festplatz an der Heimfelder Straße gefeiert. Am Sonntag wird der neue Heimfelder König proklamiert. cb