Vogelschießen in Heimfeld: Majestät Stephan Klensang, "der Coole", dankt ab

Heimfeld – Traditionell gibt es zum Ende der Harburger Schützen-Saison noch ein echtes Highlight: Der Heimfelder Schützenverein von 1890 feiert am kommenden Wochenende rund um den Festplatz an der Heimfelder Straße sein Vogelschießen. Ein Pflichtprogramm für alle Schützen und Nichtschützen, denn für gute Unterhaltung ist an den drei Festtagen gesorgt.

Von Freitag, 25., Bis Sonntag, 27. August, geht es am Waldschlösschen auch um die Frage, wer Nachfolger des „Coolen Schützenkönigs“ von Heimfeld wird. Seine Majestät Stephan Klensang, Beiname „der Coole“, muss abtreten.

Gemeinsam mit seiner Königin Claudia erlebte er ein wundervolles Königsjahr mit vielen schönen Momenten. Immer an der Seite des Königs: Die Adjutanten Andreas Werth und Bernd Lünsmann.

Aber bevor am Sonntag sein Nachfolger proklamiert wird, soll kräftig gefeiert werden: Auf dem Programm stehen Zapfenstreich, Kinderfest, zwei Festbälle mit DJ und Live-Musik, Festessen, Strumpftour und ein Festplatz mit Buden und Kinderkarussell. cb

Die Höhepunkte des Festprogramms:

Freitag: Großer Zapfenstreich auf dem Sportplatz Alter Postweg, 21 Uhr.

Sonnabend: Kinderfest für alle Kinder aus Heimfeld von 3 bis 12 Jahren, Beginn 15.30 Uhr.

Sonnabend: Proklamation des neuen Vizekönigs und Festball mit Live-Musik für alle, Beginn 20 Uhr.

Sonntag: Proklamation des neuen Königs, anschließend Festball mit DJ für alle, Beginn 20 Uhr.