Drei Tage volles Programm: Moorburg feiert sein Schützen- und Volksfest

Moorburg – Das nächste große Schützen-Event steht bevor: Am kommenden Wochenende feiert der Schützenverein zu Moorburg sein Schützen- und Volksfest. Von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. August, gibt es auf dem Festplatz Moorkathen am Moorburger Kirchdeich 63 ein abwechslungsreiches Programm.

Mit dem Fest neigt sich die Regentschaft des Königspaars Christine Kaufmann und Thorsten Höling dem Ende entgegen. Am Sonntag werden die neuen Könige proklamiert. Das amtierende Königspaar war etwas ganz Besonderes: Sie ist Damenkönigin und ihr Lebensgefährte König des Vereins. Ein Paar das beide Würden erringt. Das gab es in über 100-jähriger Vereinsgeschichte erst einmal.

Bevor der König abdankt und ein neuer Regent gefunden wird, wird der aktuelle König zeremoniell verabschiedet. Am Freitag um 22 Uhr findet der große Zapfenstreich zum Abschied des Königs statt. Die befreundeten Schützenvereine reihen sich auf und stehen in Reihe und Glied, um dem König die Ehre zu erweisen.

Am Sonnabend geht es dann einmal durch das Dörfchen Moorburg. Um 14 Uhr treffen sich die Schützen (Moorburger Elbdeich 447) zum Antreten. Von hieraus geht es los, den König abzuholen. Quer durchs Dorf, an grün-weißen Wimpelketten und winkenden Dorfbewohnern vorbei geht es zielstrebig Richtung Festplatz.

Wer beim Ummarsch durch das Dorf schon Spaß hatte, kann den Abend mit viel Tanz und Freude im Festzelt auf dem Festplatz (Moorburger Kirchdeich 63) fortsetzen. Eingeheizt wird die Partystimmung in diesem Jahr von der Liveband „Thirstday“.

Dann stellt sich die große Frage: Wer werden die neuen Majestäten? Damen, Jugend und Herren machen sich daran die neuen Majestäten zu ermitteln, in dem sie den jeweiligen Holzvogel wortwörtlich vom Nagel runterschießen. König ist, bei dem der Rumpf fällt.

Die Höhepunkte des Festes:

Freitag, 4. August:

15 bis 17 Uhr: Kinderfest auf dem Festplatz, Kinderkönigsschießen ab Jahrgang 2011

22 Uhr: Großer Zapfenstreich auf dem Hof der Firma August Ernst, Moorburger

Kirchdeich 60

Samstag, 5. August:

14 Uhr: Antreten der Schützen am Moorburger Elbdeich 447

17 Uhr: Zwischenstopp am Moorburger Elbdeich 245, hinzukommen von Gästen

20 Uhr: Musik und Tanz im Festzelt mit der Partyband Thirstday

Sonntag, 6 August:

10 Uhr: Empfang zum Festessen

10 Uhr: Schnellfeuerschießen für jedermann

11:30 Uhr: Festessen im Festzelt

15 Uhr: Geselliges Beisammensein und Preisschießen für jedermann

19:30 Uhr: Proklamation der neuen Majestäten