Zu Gast bei Freunden: SV Moorwerder lädt zum Schützenfest auf die Elbinsel

Moorwerder - Unter dem Motto "Zu Gast bei Freunden" Lädt der Schützenverein Moorwerder von Freitag, 11., bis Sonntag, 13. August, zum diesjährigen Schützenfest auf die Elbeinsel ein.

Rund um den Festplatz Bauernstegl wird gefeiert. Gemeinsam mit den Gästen möchten die Schützen eine unvergessliche Zeit voller Party, Spaß und guter Laune verbringen und den Abschluss des Königsjahres des Schützenkönigs Tobias Schulenburg (33) feiern.

„Tobias ist ein absoluter Vollblutschütze, hat jahrelang Vorstandsarbeit geleistet und dem Verein stets mit helfender Hand immer zur Seite gestanden. Als leidenschaftlicher Sportschütze hat er an Wettkämpfen, wie den Landes- und deutschen Meisterschaften erfolgreich teilgenommen und einige Pokale nach Moorwerder geholt“, sagt Jennifer Schröder, Schriftführerin des Vereins.

„Des Weiteren ist Tobias unser Kommandeur, mit kritischem Blick und konsequenter Hand leitet er den Ummarsch. In diesem Jahr musste er als König jedoch erstmalig die Verantwortung als Kommandeur an seinen Vertreter Kay Bergert übergeben.“

Als Schützenkönig von Moorwerder führten Tobias und seine Isabel, zusammen mit ihren Adjutanten, den Verein mit seinen über 160 Mitgliedern souverän durch ein aufregendes Schützenjahr. Am 13. August wird der König seine Regentschaft in Moorwerder niederlegen müssen und die Insignien an seinen Nachfolger übergeben. Die Damenkönigin Jennifer Buhr hat bereits Ende Juli ihre Nachfolgerin Kerstin Bergert gefunden.

Das Schützenfest in Moorwerder startet am Freitag mit der Eröffnung des Festplatzes um 19 Uhr. Mit einem großen Feuerwerk um 22 Uhr werden die Gäste auf auf die erste Party des Wochenendes eingestimmt: Ab 22 Uhr wird uns dann DJ Steve Klaasen mächtig einheizen und die Gäste motivieren das Tanzbein zu schwingen. Der Eintritt zur Party ist frei.

Am Sonnabend um 13 Uhr beginnt der große Festumzug. Festplatz und Biergarten öffnen um 17 Uhr. Um 20 Uhr beginnt die Sommernachtsparty mit freiem Eintritt.

Der Sonntag beginnt mit dem Frühshoppen mit Blasmusik im 11 Uhr. Biergarten und Festplatz öffnen um 17 Uhr. Nach der Proklamation der neuen Majestäten beginnt um 20 Uhr die große Schützenparty. Der Eintritt ist frei. cb