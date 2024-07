Featured

Drei tolle Tage: Schützenverein zu Moorburg feiert sein Schützen- und Volksfest

Moorburg – Der Schützenverein zu Moorburg feiert von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. August, sein traditionelles Schützen- und Volksfest. Rund um den Festplatz Moorkathen am Moorburger Kirchdeich 63 wird am kommenden Wochenende drei Tage lang gefeiert. Da dürfen auch Autoscooter, Buden und Festzelt nicht fehlen.

Mit der Proklamation wird auch das Königsjahr von Schützenkönig Hans-Georg „Schorsch“ Wente (70) zu Ende gehen. Begleitet wurde er von seinen Adjutanten André Ossadnik, Jürgen Lühr und Karsten Thode. Seit über 50 Jahren ist „Schorsch“ schon im Schießsport dabei.

Es wurde ihm in die Wiege gelegt: Bereits sein Opa war Mitglied im Schützenverein zu Moorburg und hat die Front als Kommandeur, damals noch auf dem Pferd, abgenommen. Schorsch ist schon als kleiner Junge gerne nebenhergelaufen und hat seinen Opa bewundert.

Das Fest beginnt am Freitag mit dem Kinderfest: Der Spaß für den Nachwuchs beginnt um 15 Uhr auf dem Festplatz. Zudem findet ein Kinderkönigsschießen statt. Teilnehmen können Kinder bis 12 Jahre.

Feierlich wird es am Freitagabend: Zu Ehren der Majestät Hans-Georg Wente findet um 22 Uhr auf dem Hof der Firma August Ernst, Moorburger Kirchdeich 60, der Zapfenstreich statt.

Ein Höhepunkt, auch für Nicht-Schützen findet am Sonnabend statt: Die Partynacht mit DJ Boerschi beginnt um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Im Anschluss an die Proklamation, also an die Bekanntgabe der neuen Würdenträger, am Sonntag um 19.30 Uhr auf dem Festplatz, ist die Zeltparty mit DJ Boerschi den Abschluss des Schützenfestes.