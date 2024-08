Featured

„Zu Gast bei Freunden“: SV Moorwerder lädt drei Tage zum Schützenfest ein

Moorwerder – Unter dem Motto "Zu Gast bei Freunden" lädt der Schützenverein Moorwerder von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. August, zum diesjährigen Schützenfest ein. „Gemeinsam wollen wir in einer Atmosphäre, in der man sich wohlfühlt, gemeinsam Spaß und gute Laune hat, das Wochenende verbringen und den Abschluss des Königsjahres unseres Schützenkönigs Hans Jürgen Heucke (57) zelebrieren“, sagt der Vorsitzende Christian Plastwich. Das Schützenfest in Moorwerder startet am Freitag mit Eröffnung des Festplatzes um 19 Uhr.

Als Schützenkönig von Moorwerder führten Hans Jürgen und unsere Damenkönigin Kerstin zusammen mit ihren Adjutanten und Adjutantinnen, den Verein mit seinen 160 Mitgliedern souverän durch ein aufregendes Schützenjahr.

Am Festsonntag wird Hans Jürgen Heucke seine Regentschaft in Moorwerder Niederlegen müssen und die Insignien an seinen Nachfolger übergeben.

Auf dem Festplatz wird es unter anderem Biergarten, Grillstand, Veggiestand, Cocktailbar und einen Fischstand geben.

Am Freitag um 22 Uhr wird das Höhenfeuerwerk gezündet, bevor es anschließend zum Feiern ins „Partyland vol.5“ mit Steve Klaasen geht.

Highlight am Sonnabend ist die Sommernachtsparty mit DJ Boerschi. Los geht’s um 20 Uhr.

Am Festsonntag stehen Insel-Frühschoppen (11 Uhr), Live-Übertragung des Vogelschießens und Blasmusik ab 13 Uhr, Biergarteneröffnung um 17 Uhr sowie die Proklamation der neuen Majestäten um 19 Uhr auf dem Programm. Um 20 Uhr gibt es zum Abschluss die große Schützenparty mit DJ MC Andreas.