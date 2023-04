Gelungene Premiere: Im Landhaus Jägerhof wurde der erste Kreiskönigsball gefeiert

Harburg – Gelungene Premiere im Landhaus Jägerhof: Am Sonnabendabend wurde der erste Kreiskönigsball in der Geschichte des Schützenkreisverbandes Harburg-Stadt gefeiert. Und die Veranstaltung war auf Anhieb ein voller Erfolg: Rund 270 Schützen und ihre Majestäten-Paare kamen an den Ehestorfer Heuweg, um gemeinsam den neuen Ball zu feiern. Auffallend dabei: Sehr viele junge Schützen nahmen am Ball teil und sorgten für Party-Stimmung.

Die Harburger Schützen feierten mit dem amtierenden Kreiskönigspaar, Damenkönigin Sabrina Moje vom Eißendorfer Schützenverein, und Kreiskönig Robert Deffner (Eißendorfer SV und Privilegierte Schützengesellschaft Pappenheim). Die beiden hatten ein gutes Dutzend Regenten-Paare zu einem Empfang (Foto) eingeladen, bevor der große Einmarsch in den Festsaal den Ball einläutete.

Unter anderem waren die Könige mit ihren Abordnungen aus Rönneburg, Neuland, Heimfeld, Eißendorf, Neugraben-Scheideholz und Moorwerder in den festlich geschmückten Ballsaal gekommen. Die Harburger Schützengilde war ebenfalls mit einer Abordnung dabei. Alle Würdenträger wurden von Martina Wiechers, der Präsidentin des Schützenkreisverbandes, kurz vorgestellt, dann wurde der Reigen auf der Tanzfläche mit dem Eröffnungstanz freigegeben.

Für Musik und Stimmung auf der Tanzfläche sorgten DJ Boerschi und die Band „Silly souls of Music", die extra aus dem Ruhrgebiet „eingeflogen“ wurde. Eine weite Anreise hatte auch der Kreiskönig Robert Deffner. Der amtierende Kreiskönig reiste extra aus dem bayerischen Pappenheim nach Harburg an.

Ob der Ball ein zweites Mal stattfinden wird, steht noch nicht genau fest. Allerdings stehen die Chancen auf eine Wiederholung nach der gelungenen Premiere vermutlich nicht schlecht. cb