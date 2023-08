Hitffelder Schützen: Zapfenstreich für den König vor historischer Kulisse

Hittfeld - Zapfenstreich für König Peter Mrugalla. Mit dem alten Landsknechtritual wurde das Hittfelder Schützenfest gestartet und gleichzeitig das Ende seines Königsjahres eingeläutet.

In Hittfeld ist der Zapfenstreich immer besonders. Er findet vor der viele Jahrhunderte alten Kirche St. Mauritius statt, die zu diesem Anlass illuminiert wird. Auch am Freitag kamen zahlreiche Hittfelder, um das Ritual zu sehen.

In den nächsten Tagen wird in Hittfeld, wie auch in Neugraben, Schützenfest mit jeweils einem Festplatz gefeiert. In Hittfeld findet am Sonntag, ab 11 Uhr, ein Flohmarkt statt. Ab 13 Uhr gibt es ein Kinderfest mit Hüpfburg, Kinderschminken und vielen Spielen. Höhepunkt für die Schützen wird am Abend die Proklamation ihres neuen Königs sein. zv