Läuft: Vorbereitungsteam schmückt Lindtner für Winterball der Schützengilde

Heimfeld - Läuft. Am Donnerstag waren viele fleißige Helfer im Privathotel Lindtner, um Foyer und Festsäle für den Winterball der Harburger Schützengilde von 1528 vorzubereiten.Vor allem die gelieferten Tannenbäume mussten aufgestellt und geschmückt werden.

Vorbereitungs-Chefin Nicole Mönke hatte die Crew im Griff. Wie geplant sind die gut 100 Tannenbäume an ihrem Platz und festlich geschmückt.

Am Samstagabend wird der Ball steigen, der seit Jahren zu den wichtigsten gesellschaftlichen Ereignissen im Süden Hamburgs gehört. Es werden wieder mehrere hundert Gäste erwartet, die in diesem Jahr zur Ehren von Gildekönig Ulf Schröder, der bereits am Freitag aus München anreiste und für den es der zweite Ball als Gildekönig ist.

Ganz einfach ist es in diesem Jahr nicht. Corona macht doch einige Ballbesucher ängstlich. Dafür haben sich aber Vereine angesagt, die sonst nicht zum Stammpublikum des Winterballs gehören, darunter Schützen aus Buxtehude, zu denen auch das schwarze Rott gehört, deren Mitglieder durch ihre außergewöhnliche Schützentracht herausstechen.

Gefragt sind laut Nicole Mönke in diesem Jahr auch wieder die Flanierkarten, die sich an junges und spontanes Publikum richten. Wer noch Lust auf einen festlichen Abend hat, um sich im passenden Ambiente so richtig in die heiße Phase der Weihnachtszeit einzutauchen, kann noch am Abend Karten direkt am Eingang bekommen. zv

Das für den Winterball geschmückte Foyer. Foto: dl