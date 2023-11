Jubel beim Landesjugendtag: Kira Kurock vom SK Salzhausen ist neue Juniorenkönigin

Rönneburg – Der Schützenverband Hamburg veranstaltete im Vereinsheim des Schützenvereins Rönneburg seinen diesjährigen Landesjugendtag. Landesjugendleiter Lukas Ben Kabbe freute sich, eine starke Beteiligung mit 62 jungen stimmberechtigten Mitgliedern des Verbandes beim Landesjugendtag begrüßen zu können.

Als Ehrengäste beim heutigen Landesjugendtag konnten die beiden Vizepräsidenten des Schützenverbandes Hamburg Dr. Eckard Mißfeld und Heinz-Heinrich Thömen, sowie die beiden Kreispräsidentinnen des Schützenkreisverbandes Harburg-Stadt Martina Wiechers und vom Schützenkreis Hamburg, Petra Bruhn begrüßt werden.

In seinem Jahresrückblick berichtete Lukas von vielen Aktionen und Aktivitäten der Hamburger Landesjugend, etwa dem Hamburger Vierkampf, der Teilnahme am Bundesjugendtag in Wernigerode und der Jugendverbandsrunde. „Ich freue mich sehr über die regelmäßige und aktive Beteiligung der Hamburger Schützenjugend", sagt Lukas Ben Kabbe.

Einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte waren die turnusgemäßen Wahlen der stellvertretenden Landesjugendleitung, sowie aller vier Landesjugendsprecher. Erfreulich ist, dass es hier keine wesentlichen Veränderungen in der erfolgreichen Arbeit der Landesjugend gab. So wurde Lina Moje (Eißendorf) zur stellvertretenden Landesjugendleiterin wiedergewählt.

Bei den Landesjugendsprecherinnen stellten sich zwei junge und engagierte Schützenschwestern erfolgreich zur Wiederwahl: Jule Wolkenhauer und Lina Seguin (Neu Wulmstorf) freuen sich sehr, sich zukünftig weiterhin für die Belange der Schützenjugend Hamburg engagiert und aktiv einsetzen zu können.

Die bisherigen weiteren Landesjugendsprecher Fiete Haye und Martina Wolkenhauer (Rönneburg) haben nicht mehr für eine Wiederwahl kandidiert, sodass für zwei von insgesamt vier Landesjugendsprecherposten neue Kandidaten gesucht worden sind.

Spontan konnten zwei junge und engagierte Kandidaten gefunden werden. Kira Kurock (SK Salzhausen) und Niklas Horst (SK Salzhausen) erklärten sich für eine Wahl bereit und werden nun zukünftig das Jugendsprecherteam um Landesjugendleiter Lukas Ben Kabbe komplettieren und sich tatkräftig für die Jugend einsetzen.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war die Proklamation der drei neuen Landesjugendkönige. Im Gegensatz zum „großen“ Landeskönig, sowie zur Landesdamenkönigin, die traditionell auf dem Landeskönigsball proklamiert werden, werden die jungen und talentierten Majestäten der Hamburger Schützenjugend auf dem Landesjugendtag proklamiert.

Eine Besonderheit gab es bei der Proklamation bei den Landesjunioren: Erst wurde sie zur Landesjugendsprecherin gewählt. Nun wurde sie auch zur Landesjuniorenkönigin proklamiert.

Kira Kurock von der Schützenkompanie Salzhausen. Die neue Landesjuniorenkönigin Kira ist sportlich sehr erfolgreich. Sie ist 16 Jahre alt und Schülerin in Salzhausen. In den Verein ist sie mit 10 Jahren eingetreten und heute sportlich sehr erfolgreich. Ihr sportlicher Ehrgeiz führte sie bereits zu mehrfachen Landesmeistertiteln und bis zur Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften in München-Hochbrück.

Elias Kröger (SK Salzhausen) wurde zum neuen Landesjugendkönig proklamiert, Clemens Börs (SV Neuenfelde) zum neuen Landesschülerkönig. cb