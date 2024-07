Featured

Neuer Schützenkönig in Neuland: Mirko Bostelmann setzte sich durch

Neuland - Der Schützenverein Neuland hat einen neuen Schützenkönig: Nach einem spannenden Wettkampf konnte sich Mirko Bostelmann gegen seine drei Mitstreiter durchsetzen und wurde Schützenkönig 2024/25.

Gespannt verfolgten die Zuschauer das Geschehen über eine große Leinwand in der Schützenhalle des SV Moor, die bereits für das am Abend stattfindende Public Viewing aufgebaut war. Der 50-jährige Neuländer war kein Unbekannter auf dem Vogelstand. Bereits mehrfach versuchte er in den letzten Jahren, die Königswürde zu erreichen. Zusammen mit seiner Königin Sonja freuen sich beide auf ein schönes Königsjahr. Zu seinen Adjutanten wählte er Holger Odau, Lars Dreier und Arne Dreier.

Der Schützenumzug am Freitag fiel im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Aufgrund des Dauerregens fiel der Schützenumzug durch Neuland aus und der Zapfenstreich für den noch amtierenden Schützenkönig Wolfgang Schoof wurde im Schützenhaus in Moor durchgeführt, anstatt feierlich unter freiem Himmel in der Abenddämmerung.

Christian Senger, 1. Vorsitzender des SV Neuland, blickt voller Zufriedenheit auf das Schützenfest zurück. „Wir haben einen neuen Schützenkönig, hatten 3 Tage viel Spaß und ein tolles Kinderfest – was will man mehr.“ Ein großer Dank geht an den Schützenverein Moor: Bereits zum dritten Mal konnte das Schützenfest auf dem Gelände des befreundeten Vereins durchgeführt werden.

Die Schützendamen haben ihre Königin schon im Mai ermittelt. Jasmin Reymers hatte hier die Nase vorn und holte den Rumpf mit dem 332. Schuss runter. Ihre Adjutantinnen sind Sonja Bostelmann, Ina Dreier und Annika Dreier.

Neue Bürgerkönigin ist Christina von Wieding (geborene Kurfeld) geworden. Jana Reymers wurde Kinderkönigin und Saniel Asari Kinderkönig.