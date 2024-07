Featured

Festplatz, Disco und Feuerwerk: Am Wochenende feiert Marmstorf sein Vogelschießen

Marmstorf – Wer wird neuer Schützenkönig in Marmstorf? Diese Frage wird am kommenden Wochenende beim Marmstorfer Vogelschießen beantwortet: Von Freitag, 5., bis Montag, 8. Juli wird auf der bunten Meile rund um den Festplatz im Marmstorfer Dorfkern gefeiert. Bis zur Proklamation des neuen Regenten am Montagabend, soll wird feststehen, wer der neue König sein wird.

Für den amtierenden König Jochen Meyer, er trägt den Beinamen „Der Flexible“, geht mit dem großen Fest das Königjahr zu Ende. Gemeinsam mit seiner Königin Katja und den Adjutanten Ralf Schneidewind und André Rutterschmidt erlebte die scheidende Majestät ein ereignisreiches Jahr voller Veranstaltungen, Glanz, Tanz und Glamour.

Und noch etwas macht das Jahr für Jochen Meyer zu etwas ganz Besonderem: Er fand die große Liebe. Als Single in die Regentschaft gestartet, ist er jetzt ganz offiziell mit seiner Königin Katja zusammen.

Am Freitag um 15 Uhr wird der Festplatz eröffnet. Die Schützen treten um 19 Uhr am Festplatz zum Umzug durch Marmstorf und zur Kranzniederlegung an. Der Große Zapfenstreich zu Ehren Seiner Majestät Jochen Meyer beginnt um 20.30 Uhr am Langenbeker Weg 1c. Gemeinsam mit dem Spielmannszug Marmstorf wird das Blasorchester Seevetal den Zapfenstreich spielen.

Am Sonnabend wird der Festplatz um 14 Uhr eröffnet. Die Disco im Schützenhof Nova beginnt um 20 Uhr. Ein glitzerndes und funkelndes Highlight folgt um 22.30 Uhr: das Große Feuerwerk. Am Sonntag findet von 10 bis 12 Uhr im Schießstand des Vereins das Bürgerschießen für Nicht-Schützen statt. Der Festplatz öffnet um 14 Uhr.

Am Montag öffnet noch einmal der Festplatz um 15 Uhr. Die Proklamation des neuen Königs beginnt um 19.30 Uhr mit einem kleinen Ummarsch durch den Ortskern. Anschließend öffentlicher Tanz, Gäste sind herzlich willkommen. cb