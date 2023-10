Schlussschießen beim SV Eißendorf: Vier neue Würdenträger stehen fest

Eißendorf – Zum Ende der Saison gab es beim SV Eißendorf noch einmal spannende Wettkämpf im Schießstand am Hainholzweg: Beim Schlussschießen wurden am Sonnabend gleich mehrere neue Würdenträger gesucht.

Beim Schießen auf die Holzvögel mussten Nachfolger für die amtierenden Majestäten gefunden werden. Gesucht wurde der neue Jungschützen-Vizekönig, die Damen-Königin, die Damen Vizekönigin und der neue Vizekönig.

Alle Vögel zeigten sich hartnäckig, aber nach dem 285. Schuss konnte als erstes die neue Damenkönigin verkündet werden. Es ist Gaby Moje. Die 55-jährige Schützenschwester ist bereits seit 1978 Mitglied im Eißendorfer Schützenverein. Es ist nicht Ihre erste Würde in diesem Jahr, im August holte Sie sich bereit den Titel der „Königin der Königinnen“ da Sie bereits vor 18 Jahre schon einmal Damenkönigin war. Mit klarer Ansage „heute werde ich Damenkönigin“ schaffte sie es also nun erneut. Als Adjutantin wird Annette Rother sie in diesem Jahr begleiten.

Neue Damenvizekönigig wurde Silke Ahlfeld. Diesen Titel erhält eigentlich diejenige, die den goldenen Flügel des Holzvogels abschießt – das hatte zuvor Gaby Moje getan die sich dann aber mit dem Rumpf die Würde der Königin holte. Deshalb musste die Vizekönigin mit einem Schuss auf die Scheibe ermittelt werden.

Auch bei den Schützenbrüdern stieg dann mit jedem Schuss. Endlich, nach dem 429. Schuss holte sich Mike Gläser den letzten Span vom Vogel und ist somit der neue Vizekönig. Er ist 50 Jahre alt und bereits seit 15 Jahren Mitglied des Vereins und seit einigen Jahren der 1. Kommandeur.

Die Jungschützen haben sich bei Ihrer Premiere dann ganz besonders viel Zeit gelassen und der Rumpf des Vogels fiel erst nach dem 410. Schuss. Neuer Jungschützenvizekönig wurde Tim Schneidewind. Er ist gerade 18 Jahre alt geworden und seit zwei Jahren Mitglied im Verein. Sein Erfolg beim Schießen kommt vielleicht auch daher, dass er regelmäßig das Schießtraining besucht. Außerdem geht er auf die Schule BF13 in Wilhelmsburg und spielt in einer Inklusionsmannschaft des HTB Fußball. cb