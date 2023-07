Zapfenstreich und Königsburg: Stimmungsvoller Auftakt für das Marmstorfer Vogelschießen

Marmstorf – Gelungener Auftakt für das Marmstorfer Vogelschießen: Mit dem Empfang in der Königsburg und dem Zapfenstreich zu Ehren seiner Majestät Michael Karstens mit dem anschließenden Kommers gab es einen stimmungsvollen Einstieg in das viertägige Fest.

Rund 150 geladene Gäste folgten der Einladung in die Königsburg am Schafshagenberg. Und die wurden vom scheidenden Königspaar Yvonne und Michael Karstens und vielen Helfern aus dem Verein kulinarisch verwöhnt. Neben 15 selbst gebackenen Torten standen Bierwagen, Cocktailbar und Grill-Station des Restaurants „Stoof Mudders Kroog“ bereit, um für das leibliche Wohl der Gäste zu sorgen.

„Es war ein spektakuläres Königsjahr und ein sehr schöner Zapfenstreich", sagte Michael Karstens gegenüber harburg-aktuell. „Vor allem die großartige Unterstützung unserer Adjutanten Paare, Patrizia und Carsten Exner sowie Kai und Britta Jobmann, war wirklich wunderbar.“

Um 21 Uhr wurde es feierlich im Schafshagenberg. Nachdem Feuerwehr und Polizei die Straße für den Verkehr gesperrt hatten, begann der Aufmarsch der Schützen. Unter anderem waren Abordnungen der Harburger Gilde, mit ihrem König Ulf Schröder, SV Eißendorf, mit Majestät Werner Krug, und SV Heimfeld, mit König Stephan Klensang, dabei.

Bei Einbruch der Dämmerung versammelten sich viele Besucher und Interessierte vor der Königsburg, um bei dieser Zeremonie dabei zu sein. Der Zapfenstreich wurde vom Blasorchester Seevetal und dem Spielmannszug Marmstorf gespielt.

Am heutigen Sonnabend wird der Festplatz um 14 Uhr eröffnet. Ein Höhepunkt folgt um 22.30 Uhr: das Große Feuerwerk, das an der Straße Elfenwiese gezündet wird und vom Festplatz aus gut zu bewundern ist. Am Sonntag findet von 10 bis 12 Uhr das Bürgerschießen für Nicht-Schützen statt. Der Festplatz öffnet um 14 Uhr.

Am Montag öffnet noch einmal der Festplatz um 14 Uhr. Die Proklamation des neuen Königs beginnt um 19.30 Uhr. Anschließend öffentlicher Tanz, Gäste sind herzlich willkommen. cb