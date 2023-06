Mit Festplatz und Feuerwerk: Freitag beginnt das Marmstorfer Vogelschießen

Marmstorf – Mit Festplatz und Feuerwerk: Der Schützenverein Marmstorf feiert am kommenden Wochenende sein Vogelschießen. Von Freitag, 30. Juni, bis Montag, 3. Juli, wird auf der bunten Meile im Marmstorfer Dorfkern gefeiert.

Für den amtierenden König Michael Karstens geht mit dem großen Fest ein aufregendes Königjahr zu Ende. Gemeinsam mit seiner Yvonne und den Adjutanten Carsten Exner und Kai Jobmann erlebte König Michael, „der Große“ ein ereignisreiches Königsjahr. Bei der Proklamation am Montag wird er die Insignien des Königs an seinen Nachfolger übergeben.

Am Freitag um 14 Uhr wird der Festplatz eröffnet. Die Schützen treten um 19.30 Uhr am Festplatz zum Umzug durch Marmstorf und zur Kranzniederlegung an. Der Große Zapfenstreich zu Ehren Seiner Majestät Michael Karstens beginnt um 21 Uhr am Schafshagenberg 17. Gemeinsam mit dem Spielmannszug Marmstorf wird das Blasorchester Seevetal den Zapfenstreich spielen.

Am Sonnabend wird der Festplatz um 14 Uhr eröffnet. Ein Höhepunkt folgt um 22.30 Uhr: das Große Feuerwerk. Am Sonntag findet von 10 bis 12 Uhr das Bürgerschießen für Nicht-Schützen statt. Der Festplatz öffnet um 14 Uhr.

Am Montag öffnet noch einmal der Festplatz um 14 Uhr. Die Proklamation des neuen Königs beginnt um 19.30 Uhr. Anschließend öffentlicher Tanz, Gäste sind herzlich willkommen. cb