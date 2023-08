17 Neuzugänge: Frauenfußball erlebt in Fleestedt einen unerwarteten Boom

Fleestedt – Frauenfußball erlebt derzeit beim TuS Fleestedt einen unerwarteten Boom: Neben vier Abgängen konnten die Fleestedter, die in der Fußball-Bezirksliga spielen, nicht weniger als 17 Neuzugänge aufnehmen, einige aus der eigenen Jugend, viele von Vereinen aus Hamburg.

Und das ist auch gut so: Mit einem eingespielten Team hatten es die Frauen des TuS Fleestedt bis in die Landesliga geschafft, aber sie haben seit einer Zeit auch von ihrer Substanz gelebt. Da einige Abgänge von Leistungsträgerinnen in den letzten Jahren, sei es durch Wegzug, sei es durch Studium im Ausland, nicht ausgeglichen wurden, war der Kader nach dem Abstieg aus der Landesliga in der Vorsaison auf gerade einmal 15 Spielerinnen geschrumpft.

Diese Probleme sollen in der neuen Saison behoben werden. Mit Daniel Flindt konnte ein neuer Coach gewonnen werden. Flindt trainiert beim TuS erstmals ein Frauenteam, war aber vom Character der Mannschaft schwer beeindruckt.

Flindt steht jetzt vor der Aufgabe, aus dem deutlich größeren Kader eine Mannschaft zu formen, die in der Bezirksliga nachhaltig Punkte erspielen kann. Natürlich steht ihm das Grundgerüst der bisherigen Stammspielerinnen zur Verfügung, aber es geht ja darum, darin nicht nur einzelne Spielerinnen zu integrieren, vielmehr muss aus dem neuen, großen Kader von 28 Spielerinnen eine schlagfähige Mannschaft geformt werden.

Im ersten Pflichtspiel, dem Pokalspiel gegen den Landesligisten Fortuna Celle, mussten sich die Fleestedterinnen mit 1:4 geschlagen geben, obwohl sie bereits in der 12. Spielminute durch einen Treffer von Jennifer Kühn in Führung gegangen sind, die vom Altonaer FC nach Fleestedt gekommen war und sich so im Sportzentrum Seevetal hervorragend vorstellte.

Der Motivation tut dies jedoch keinen Abbruch, da der Pokalwettbewerb traditionell bei den Fleestedterinnen nicht zu den Lieblingswettbewerben zählt.

Und auf diese positive Grundeinstellung seines Teams zählt auch Flindt, wenn am Donnerstag das erste Ligaspiel beim Buchholzer FC ansteht. Das nächste Heimspiel findet am Sonnabend, 26. August um 17 Uhr im Sportzentrum Seevetal gegen die SG Lemgow-Dangenstorf/Gusborn statt. cb