Spitzen-Handball in der Kersche: SG Harburg veranstaltet Turnier

Harburg – Endlich wieder ein Spitzen-Handball in der Kersche: Am Sonnabend, 26. August, veranstaltet die SG Harburg nach langer Zeit wieder ein Handball-Vorbereitungsturnier in der Sporthalle Kerschensteinerstraße. Ab 11 Uhr werden sechs Mannschaften für schnelle Spiele in der Halle sorgen.

Unter anderem sind neben dem Team der SGH auch die HSG Seevetal/Ashausen (Verbandsliga Niedersachsen) und SG Wilhelmsburg am Start. Der Eintritt ist kostenlos.

„Da wir die letzten Monate viel umstrukturiert haben, etwa neues Logo sowie neue Trikots und unsere erste Herrenmannschaft in die Landesliga aufgestiegen ist, wollen wir die Gelegenheit nutzen, uns den neuen Sponsoren und den Zuschauern „in neuem Glanz“ zu präsentieren“, sagte Jonas Zeiske, Vorstandsmitglied der SG Harburg, gegenüber harburg-aktuell.

Turnierstart ist um 11 Uhr mit dem Spiel SG Harburg gegen HSG Wolves (Seevetal). Gegen 14.10 Uhr beginnt dann die KO-Phase, das Finale ist auf 16.10 Uhr angesetzt. Ein Spiel dauert 25 Minuten.

Da der Hallenparkplatz momentan noch Baustelle ist und auch die Hausmeister der GSH nicht genau wissen, ob die Arbeiten dort wie geplant am Donnerstag fertig werden, empfehlen die Veranstalter nach Möglichkeiten bei der Anreise auf das Auto zu verzichten.

Zeiske: „Alles ist vorbereitet, um den Besuchern einen schönen lokalen Sporttag zu präsentieren. Es gibt einen Hallensprecher, und der Kioskbesitzer wird neben der Halle grillen." cb