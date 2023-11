Buchholzer Fomations-Tänzer fliegen zur Weltmeisterschaft nach Hongkong

Buchholz - So sieht pure Freude aus. Die Amateurtanzpaare von Blau-Weiss Buchholz jubeln, als klar ist, dass sie bei den Deutschen Meisterschaften der Formationen in der Braunschweiger Volkswagen-Halle die deutsche Vizemeisterschaft und damit die Qualifikation für die Formations-Weltmeisterschaften am 18. Dezember in Hongkong ertanzt haben. Vorher hatten sie eine Klasseleistung gebracht und wurden dafür mit 32,11 Punkten für die Choreo "Made to Love" und die Vize-Meisterschaft belohnt.

Der Erfolg ist von dem Team um von Cheftrainerin Franziska Becker und Co-Trainer Christopher Voigt hart erarbeitet. Seit Seit vielen Jahren gehören die acht Amateurtanzpaare aus Buchholz zu den besten Teams der Formations-Bundesliga. Auch in Hongkong wollen die Buchholzer nicht nur dabei sein, sondern möglichst auch das Finale der sechs weltbesten Teams erreichen. wg